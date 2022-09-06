ثمار التعاون بين الإمارات والصين فِيْ تجارة الخدمات تلفت أنظار العالم

اجتذبت عينة من لقاحات Covid-19 التي تنتجها شركة “Biotech” الصينية مع شريكها الإماراتي، اهتمام زوار معرض الصين الدولي للتجارة فِيْ الخدمات 2022.

سيتم وضع عينة من لقاحات Covid-19 نفسها فِيْ مكان بارز بجناح الإمارات فِيْ المعرض، نتيجة للتعاون الثنائي المتميز بين البلدين.

الإمارات العربية المتحدة هِيْ الدولة الأولى فِيْ الشرق الأوسط التي تحل ضيفة الشرف فِيْ معرض الصين الدولي للخدمات التجارية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة عروضاً خاصة باسمها تحت شعار “الاقتصاد المتنوع”، عرضت من خلالها تجاربها وإنجازاتها فِيْ قطاعات خدمات الطيران، والخدمات المالية، والصناعة التحويلية المتطورة، والخدمات الثقافِيْة وغيرها. كَمْا ستصبح التبادلات بين الشركات الصينية والإماراتية فِيْ مجالات الأدوية البيولوجية وخدمات الطيران أبرز ما فِيْ هذه الجلسة.

قال تشو جينغ جين، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المحدودة (سينوفارم) “تجري المجموعة تعاونًا استراتيجيًا مع شركاء فِيْ الإمارات العربية المتحدة فِيْ العديد من المجالات مثل البحث والتطوير فِيْ كوفِيْد. – 19 لقاحاً واختباراً سريرياً وتعاوناً فِيْما يتعلق بالإنتاج والتسويق حول العالم وما إلَّى ذلك، وتتطلع إلَّى توسيع مجالات التعاون بينها وبين الإمارات من خلال منصة هذا المعرض “.

قال علي عبيد الظاهري سفِيْر الدولة لدى الصين، إن تجارة الخدمات أصبحت محركا جديدا لنمو التجارة الخارجية فِيْ الصين، وتجلب فرصا جديدة شاملة فِيْ التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والابتكاري بين الجانبين الصيني والإماراتي، مؤكدا أن ” الإمارات تتطلع إلَّى مزيد من التعاون “. مع وجود الصين فِيْ الخدمات المالية والقطاعات الأخرى المتعلقة بتجارة الخدمات، وتحفِيْز النمو الاقتصادي فِيْ البلدين “.

الإمارات العربية المتحدة هِيْ أكبر وجهة استثمارية للصين

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، فقد حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات عديدة، وتعد الإمارات أكبر وجهة استثمارية للصين بين الدول العربية، والتعاون الثنائي فِيْ مجال تجارة الخدمات. يشهد تطورا سريعا.

وأشار الظاهري إلَّى أن الإمارات لديها استثمارات فِيْ أكثر من 650 مشروعا فِيْ الصين، يتركز معظمها فِيْ مجالات الطاقة والبنوك والشحن ومناطق التجارة الحرة. .

اتفاقيات على هامش المعرض

وشارك فِيْ المعرض مجموعة الاتحاد للطيران وبنك أبوظبي الأول وشركات رائدة أخرى فِيْ قطاعي الطيران والبنوك فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت مجموعة الاتحاد للطيران ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) اتفاقية تعاون عالمي، وتجري مجموعة سينوفارما وشركات صينية أخرى تبادلات ودية مع الجانب الإماراتي، بما فِيْ ذلك سفارة الإمارات فِيْ الصين وغيرها.

أعربت الشركات الإماراتية العاملة فِيْ مجالات الطيران والسياحة عَنّْ تفاؤلها بآفاق السوق الصينية واهتمامها به، معربة عَنّْ أملها فِيْ أن تصبح تجارة الخدمات نقطة نمو جديدة فِيْ تحفِيْز التعاون الثنائي المستمر والنمو الاقتصادي بين البلدين. الدول.

قال مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية وشؤون الشحن، مجموعة الاتحاد للطيران، إن الصين تعد واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، وكذلك بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن المجموعة لديها حاليًا خطوط طيران إلَّى مدن شنغهاي وبكين، وتأمل فِيْ إطلاق المزيد من شركات الطيران بين البلدين.

وكشف عصام كاظم، المدير التنفِيْذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن الصين تمثل سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة لدبي. أقامت دبي تعاونًا شاملاً مع شركات صينية مثل Tencent و Huawei، وأطلقت تطبيقات ذكية على منصة WeChat لتوفِيْر معلومات سياحية وفِيْرة، وتسهِيْل الإجراءات السياحية، وإثراء تجارب السياح الصينيين خلال رحلاتهم فِيْ دبي.

من ناحية أخرى، على الرغم من آثار جائحة COVID-19، لم ينقطع التعاون بين الصين ودول الخليج. فِيْ يناير من هذا العام، أصدرت وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا مشتركا، اتفق فِيْه الجانبان على ضرورة إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين الصين والمجلس. فِيْ أقرب وقت ممكن، وضرورة استكَمْال المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بأسرع وقت ممكن، وإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما فِيْ وقت مبكر.

فِيْ مؤتمر الاستثمار الابتكاري الصيني الخليجي الذي عقد خلال المعرض، قال كالفِيْن فو، رئيس الجانب الصيني فِيْ اتحاد المراكز المالية الدولية ومراكز الابتكار الدولية، إن الشركات الصينية فِيْ القطاعات الناشئة مثل الخدمات المالية، واقتصاد الإنترنت، والعالية نهاية التصنيع والذكاء الاصطناعي وغيرها نجحت فِيْ دخول دول الخليج العربي متطلعة للأسواق الضخمة والفرص الوفِيْرة الملازمة للمنطقة.

وأشار وانغ لينزونغ، نائب مدير معهد أبحاث غرب آسيا وشمال إفريقيا ونائب رئيس مركز أبحاث دول الخليج التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلَّى أن الابتكار أصبح السعي المشترك للصين ودول الخليج العربي. من المتوقع أن يواصل الجانبان التعاون الثنائي فِيْ مجالات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والمزيد.

قال يان جينمينغ، المدير التنفِيْذي للمعهد الوطني للبحوث الاستراتيجية والتنمية بجامعة رينمين الصينية، إن الصين والدول العربية أقامت شراكة استراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه المستقبلي، مما يوفر دعمًا قويًا وعالي المستوى للصين. – التعاون العربي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية. تحسين بيئة التجارة والاستثمار والاستمرار فِيْ الارتقاء فِيْ مجالات البنية التحتية والمعايير والتمويل والابتكار وغيرها، بما يعزز البيئة الداعمة للتعاون الشامل بين الجانبين.