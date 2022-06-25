ثمانية أعراض غير متوقعة لسرطان الرئة

وفقًا لمعظم الدراسات التي تم إجراؤها، فإن معدل الوفيات للأشخاص المصابين بسرطان الرئة مرتفع مقارنةً بالمصابين بأنواع أخرى من السرطان.

فيما يلي أهم ثماني علامات نادرة لسرطان الرئة

إذا كنت تشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد، يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار لأنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

تغير في طبيعة السعال يمكن أن يكون السعال المصاحب لك من أهم علامات الإصابة بسرطان الرئة، وإذا تغيرت طبيعة السعال وكان مصحوبًا بالدم، فعليك استشارة الطبيب فورًا.

قد يكون الألم في أحد جانبي الصدر علامة تحذيرية لهذا المرض وفقًا لتود وايزر، رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى وايت بلينز في نيويورك.

فقدان الوزن غير المبرر “فقدان (4.5 كيلوغرام) أو أكثر في ثلاثة أشهر، دون محاولة فقدانه، يمكن أن يكون مؤشراً على العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة.

بحة الصوت هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من بحة في الصوت، وقد تكون ناتجة عن التهاب، ولكن “إذا لم تختفي البحة بعد أسبوع أو أسبوعين، يجب ة طبيب الأذن والأنف والحنجرة”.

ضيق التنفس إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة العادية، فمن الطبيعي أن ترى طبيبك، لأن ضيق التنفس علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

العطش الشديد وكثرة التبول في حالات نادرة، تفرز أورام الرئة مواد تسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، مما قد يزيد من شعورك بالعطش الشديد ويؤدي إلى كثرة التبول.

مشاكل الكلام عندما ينتقل الورم من الرئتين إلى الدماغ، قد يعاني المرضى من نوبات صرع ومشاكل في الكلام. في هذا السياق، يتم تشخيص بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة بهذه الحالات. لا يمكن اكتشاف سرطان الرئة حتى تظهر الأعراض على الجهاز العصبي.