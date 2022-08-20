ثمن الطاقة فِيْ المكسيك.. أرواح عمال مناجم الفحم

يبقى الماء العدو اللدود لعمال المناجم فِيْ المكسيك، منذ حوالي عقد من الزمان، تم دفن عشرة من عمال المناجم فِيْ منجم فِيْ شمال البلاد.

قال ديفِيْد هُويرتا، البالغ من العمر 35 عامًا، إنه كان على وشك الموت فِيْ ذلك الوقت، ويتذكر جيدًا عَنّْدما فتح عينيه ليرى شعاع مصباح يدوي موجهًا إليه وينبثق من خوذة زميله الذي كان يصيح قائلاً توجه نحوه “ماء! ماء!”.

وأضاف ديفِيْد، الذي يعمل فِيْ مناجم سابيناس فِيْ ولاية كواهُويلا (شمال)، أكبر منطقة منتجة للفحم فِيْ البلاد، أن “الماء هُو عدونا اللدود”.

وشقيقه سيرجيو كروز هُو اليوم من بين المفقودين فِيْ منجم El Pinapet، الذي يبلغ عمقه حوالي ستين مترا، وكان مغمورًا أثناء أعمال التنقيب فِيْ الثالث من أغسطس. وكشفت السلطات أن المياه كانت تأتي من منجم مجاور مهجور بحجم أكبر.

وعمل رجال الإنقاذ، بمن فِيْهم أفراد من الجيش، على سحب المياه من المضخات لمدة 24 ساعة دون توقف، من أجل خفض منسوبها، على أمل العثور على العمال العشرة، الذين لا يبدو أنهم على قيد الحياة.

بعد أن بدا أن جهُودهم ستؤتي ثمارها عَنّْدما بدأت عمليات إسقاط الغواصين فِيْ النفق عبر آبار رأسية، ارتفع منسوب المياه مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، محطماً آمال أسر المفقودين. ارتفع منسوب المياه إلَّى مستوى أعلى مما كان عليه فِيْ اليوم التالي للحادث.

وأصرت الحكومة على مواصلة عملها البحثي، ووافقت على خطة عمل جديدة للتدخل تقوم على بناء جدار تحت الأرض يفصل بين المنجمين، وذلك بإلقاء كَمْيات ضخمة من الإسمنت.

عدم وجود معايير السلامة فِيْ المناجم

تعتمد مراكز توليد الطاقة فِيْ المكسيك على الفحم من مناجم صغيرة مثل El Benabit، التي تم حفرها على عجل وبدون معايير أمان قوية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك 67 شركة فِيْ منطقة سبيناس مسجلة للقيام بعمليات الاستخراج التي مكنت من الاستحواذ على مليوني طن من الفحم بين سبتمبر 2022 وديسمبر 2022.

لكن سعر هذا المنتج الأحفوري مرتفع، من حيث حياة العمال. فِيْ عام 2006، لقي 65 من عمال المناجم مصرعهم فِيْ انفجار بمنطقة كونشوس، وفقًا لمنظمة فاميليا باستا دي كونشوس غير الحكومية، التي تناضل من أجل العدالة القانونية للعمال. وقتل نحو 3100 عامل فِيْ المنطقة منذ عام 1883.

تغيرت الظروف قليلا منذ بدء تعدين الفحم. ويشدد ديفِيْد على أن العمال لا يزالون اليوم يعملون تحت الأرض “شبه عراة” فِيْ درجات حرارة تبلغ حوالي 35 درجة وبدون تهُوية مناسبة، مقابل راتب يتراوح بين 150 و 200 دولار فِيْ الأسبوع.

يقضون ست ساعات يوميًا فِيْ العمل ولا تستطيع أجسادهم تحمل المزيد من الانحناء أو الجلوس فِيْ أنفاق ضيقة بدون معدات حماية خاصة أو حتى أقنعة لتجنب أمراض الجهاز التنفسي.

تقول كريستينا أورباخ، مديرة Familia Pasta de Conchos “الشيء الوحيد الذي يقدمه لهم هُو خوذة ومصباح”.

بالنسبة لعمال المناجم والمتخصصين، فإن أكبر إهمال هُو عدم معرفة مشغليهم بأسرار جيولوجيا الأرض.

يعد تعدين الفحم أكثر أهمية من حياة العمال

قال دييجو مارتينيز، الخبير فِيْ مركز أبحاث علوم الأرض التطبيقية بجامعة كواهِيْلا، دييغو مارتينيز.

ويضيف أن أحدا لم يدقق فِيْ الخرائط أو يقود عمليات الحفر والاستخراج فِيْ البنابت وأكدت السلطات المحلية أن الخطط لم يتم متابعتها “فِيْ البنابيط.

يقول ديفِيْد بغضب “الملاك لا يهتمون طالما أن هناك مناجم الفحم”.

على الرغم من المخاطر، يظل العمل فِيْ المناجم، وفقًا للكثيرين، المصدر الرئيسي لكسب العيش فِيْ المنطقة. يقول لويس أونتيفِيْروس “لقد عملنا هنا لفترة طويلة”. “من الصعب المغادرة”.