ثنائية “النفط والبناء”.. حجر الزاوية فِيْ ترسيخ علاقات الصين والعراق

لقد وجدت الصين موطئ قدم فِيْ العراق لأنها غنية بالنفط، بينما لا يزال العراق بحاجة إلَّى الكثير من البنية التحتية.

بالإضافة إلَّى عمل شركاتها فِيْ مجال النفط، تقوم الصين ببناء مدارس ومطار فِيْ مشاريع يحتاجها العراق.

الوجود الصيني فِيْ العراق ليس جديدا. لكن بكين قامت مؤخرًا بتنويع وتوسيع مشاريعها فِيْ هذا البلد الذي عانى من الحروب والصراعات لأكثر من أربعين عامًا. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جون كالابريز، مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا فِيْ معهد الشرق الأوسط، فِيْ تصريحات للوكالة إن “العراق فِيْ حاجة ماسة إلَّى الاستثمار الأجنبي، خاصة فِيْ مجال البنية التحتية للطاقة”.

وأشار التقرير الذي نشرته الفرنسية إلَّى أن الصين بحاجة أيضا لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتنويع مصادرها وأصبحت المستورد الأول للنفط العراقي، حيث تستورد وحدها 44٪ من صادرات النفط العراقي، بحسب مستشار رئيس الوزراء مظهر صالح. الى وكالة الانباء العراقية.

وفِيْ هذا السياق، قال السفِيْر الصيني كوي وي فِيْ مؤتمر صحفِيْ “ما زلنا فِيْ مرحلة دخول العراق ونتعاون مع الجانب العراقي وكذلك مع الشركات الأجنبية العاملة فِيْ العراق”.

يوضح تسوي أنه من حيث “عدد وقيمة المشاريع” فِيْ مجال الطاقة، فإن “الجانب الصيني لا يزال فِيْ مرحلة البداية”.

قال مدير الإدارة إن وراء أهداف العمل الواضحة، “هناك أيضًا طموح الصين لعرض أعمالها، وتلميع صورتها، وترسيخ نفسها بعمق فِيْ بلد ومنطقة يسيطر عليها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة” لفترة طويلة. مشروع الشرق الأوسط وآسيا فِيْ معهد الشرق الأوسط.

الحزام والطريق

فِيْ عام 2022، أصبح العراق أحد شركاء الصين فِيْ مبادرة “الحزام والطريق”، حيث وقع البلدان اتفاقية فِيْ هذا الصدد.

تهدف مبادرة “الحزام والطريق” إلَّى بناء مشاريع البنية التحتية البحرية والبرية التي تربط الصين بشكل أفضل بآسيا وأوروبا وأفريقيا.

لكن الغرب يعتبرها أداة لتعزيز نفوذ الصين فِيْ الدول الفقيرة، مستنكرًا على وجه الخصوص حَقيْقَة أن هذه المشاريع تراكَمْت ديونًا كبيرة على تلك الدول. كَمْا يشك الغربيون فِيْ الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لوكالة فرانس برس ان “الصين تشارك بنشاط فِيْ اعادة اعمار الاقتصاد العراقي”، مؤكدا ان بغداد “شريك مهم” فِيْ مبادرة “الحزام والطريق”.

فِيْ إطار هذه المبادرة، ظل العراق “ثالث أهم شريك” للصين فِيْ قطاع الطاقة “بين عامي 2013 و 2022″، كَمْا ورد فِيْ تقرير أعده كريستوف نيدوبيل لمركز التنمية والتمويل الأخضر فِيْ جامعة فودان فِيْ شنغهاي. .

على سبيل المثال، فِيْ محافظة ميسان فِيْ جنوب العراق، يجري تطوير حقل حلفايا مع كونسورتيوم من الشركات بقيادة شركة بتروتشاينا الصينية المملوكة للدولة، إلَّى جانب توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية، كَمْا أوضح مدير شركة نفط ميسان فِيْ تصريح لوكالة الانباء العراقية.

تجارة مزدهرة

أما التبادل التجاري بين البلدين فهُو مزدهر وبلغ فِيْ عام 2022 نحو 30 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عَنّْ مسؤول فِيْ السفارة الصينية.

ونظرا لأهمية إعادة إعمار البنية التحتية، فإن العديد من المشاريع التي تنفذها الصين فِيْ هذا المجال تندرج فِيْ إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين فِيْ عام 2022 تحت عَنّْوان “إعادة الإعمار من أجل النفط”. ومن بين هذه المشاريع ألف مدرسة ومطار فِيْ الناصرية.

فِيْ مدينة الناصرية بجنوب العراق، تعمل Power China على إنشاء إحدى هذه المدارس. وهِيْ إحدى شركتين صينيتين تنفذان مشروعا لبناء ثمانية آلاف مدرسة إجمالا على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها ألف مدرسة فِيْ 15 محافظة عراقية.

العمل مع الشركات المحلية

يتم تمويل هذه المشاريع من خلال بيع العراق 100 ألف برميل نفط يومياً إلَّى الصين، وتودع إيراداتها فِيْ حساب يديره البنك المركزي العراقي فِيْ الصين. لا يمكن استخدام هذه العائدات إلا فِيْ المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية حصريا فِيْ العراق.

كَمْا يتعين على الشركات الصينية العمل مع شركات المقاولات العراقية المحلية “لتوفِيْر القوى العاملة والمواد الخام”، كَمْا أوضح لفرانس برس المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر ماجد.

يرى المالكي الخبير الاقتصادي فِيْ مسح الشرق الأوسط الاقتصادي أن توفِيْر فرص عمل للعمالة العراقية “أمر إيجابي”، لكن “هناك شائعات بأن غالبية الشركات العراقية مرتبطة سياسياً وغير معروفة، لذا هناك هِيْ مخاوف من الفساد “.