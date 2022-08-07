ثنائي أجنبي على رادار الأهلي لتعويض بانون وميكيسوني

وكشف المنفذ عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي بدأ يتطلع إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح ياسين خلال برنامجه الإذاعي أن سواريس يريد التعاقد مع مدافع أجنبي وكذلك جناح أجنبي في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن هناك رغبة في تعويض المغربي بدر بانون، الذي تم ترحيله إلى قطر، بمدافع أجنبي.

وأكد أن الأهلي يتطلع أيضا للتعاقد مع جناح أجنبي بعد اقتراب الموزمبيقي لويس ميكسوني من الرحيل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أقرب شيء سيكون عقد الأهلي مع مدافع من شمال إفريقيا يجيد اللعب في وسط المساك.

في وسط الفرقة، الخيارات على رأس النادي واسعة، وهناك العديد من الأسماء على رأس المجلس والجهاز الفني للمقارنة بينها.

وفي سياق مختلف، يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات رفيعة المستوى، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب عمر ربيع ياسين، بدأ النادي الأهلي التفاوض مع مجلس إدارة نادي إنبي للتعاقد مع مصطفى شلبي، لاعب الفريق، خلال السوق الصيفي الحالي.

وقال ياسين في تصريحات إذاعية إن الإدارة الحمراء بدأت في فتح محادثات مع إدارة إنبي لمعرفة التعويضات المالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد مديرا الناديين جلسة في الفترة المقبلة، من أجل حسم الصفقة، بعد أن استقبل اللاعب حضوره عند اللمس.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد قادة الناديين اجتماعا في الفترات المقبلة.

لإغلاق الصفقة، بعد أن قدر اللاعب التواجد عند اللمس.

وأكد أن المفاوضات بين الناديين كانت شفهية في الفترة الأخيرة من خلال مسؤولين.

وأكد أن اللاعب مصطفى شلبى سيكون أول توقيع للقلعة الحمراء.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصطفى شلبي يريد الذهاب للنادي الأهلي.

لديه اتفاقية مع Red Genie ووقع العقود الأولية ووافق على جميع شروط عقده.