ثنائي الأهلي الجديد فِيْ المران.. “هل يشارك أمام أحد”

استأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية الليلة “الثلاثاء” استعدادا لمباراة نادي أحد.

ويستضيف الأهلي نظيره أحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

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تضمنت تدريبات فريق الأهلي مشاركة المدافع الأنجولي باستوس ولاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز، الذي انضم مؤخرًا إلَّى قلعة الراقي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدوري الأصفر.

ولم يشارك باستوس وبودبوز فِيْ مباراة الأهلي الأخيرة أمام العروبة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب العروبة، فِيْ الجولة الرابعة من منافسات الدوري الأصفر على مستوى الأندية الكبرى.

ترتيب الاهلي والاول فِيْ الدوري الاصفر

ويحتل الأهلي المركز 11 فِيْ ترتيب الدوري الأصفر، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بعد تعادل سلبي مع القيصومة (1-1) والعروبة، وهزيمة أمام الأخدود (0-2).، والفوز على الخلود (1-0).

من ناحية أخرى، يأتي واحد فِيْ المركز التاسع برصيد 5 نقاط فِيْ 4 مباريات، بفارق أهداف عَنّْ الأهلي، بعد تعادله مع نجران (1-1)، وجدة بدون أهداف، وخسارة أمام الجبلين ( 0-1) والانتصار على العين (1-0).

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