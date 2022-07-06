ثنائي الأهلي على رادار الدوري الجنوب إفريقي

كشفت تقارير إعلامية جنوب أفريقية، صباح اليوم الأربعاء، أن الثنائي الأول لفريق الأهلي الجنوب أفريقي، بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكسيوني، تلقيا عروضاً من بعض الوكلاء لترك صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ذا سيتيزن” الجنوب أفريقية، عرض لويس ميتشيسوني على كايزر تشيفز للعب مرة أخرى في الدوري الجنوب أفريقي، ولم يحسم مجلس إدارة النادي موقفه الأخير بشأن حسم الصفقة، إما بالموافقة أو الرفض.

وأكدت الصحيفة أن نادي سيمبا يريد أيضا استعادة خدمات لويس ميتشيسوني من الأهلي لكن فريق كايزر تشيفز لديه ميزة على الأخير نظرا لرغبته في شراء اللاعب بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة مثل النادي التنزاني. .. التمنيات

من ناحية أخرى، أثار بيرسي تاو إعجاب المدرب البرتغالي الجديد من الأهلي ريكاردو سواريز، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد الجلسة التي سينفذها الثنائي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن نادي أورلاندو بايرتس يطمح لضم إم بيرسي تاو إذا ترك النادي الأهلي، بالإضافة إلى رغبة كيب تاون في التعاقد معه.