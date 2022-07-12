ثنائي الأهلي يغادر مباراة فيوتشر بسبب الإصابة

خرج ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من مباراة الفريق ضد المستقبل، في إطار اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وخرج طاهر محمد طاهر في الدقيقة 8 ودخل أحمد عبد القادر بسبب الإصابة فيما خرج محمد هاني من المباراة في الدقيقة 18 ودخل كريم فؤاد مكانه.

تعرض محمد هاني لإصابة في العضلة الأمامية، فيما تعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في العضلة الخلفية، لذا غادر الثنائي بسبب الإصابة.

وسيواجه الفريق الكروي الأول، نادي الأهلي، نظيره، المستقبل، في إطار اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، في هذا الوقت.

حتى الآن يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 23.