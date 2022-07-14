ثنائي الأهلي يقترب من وفاق سطيف بطلب من حسام البدري

ثنائي الأهلي يقترب من وفاق سطيف الجزائري بطلب من مدرب الفريق الجديد حسام البدري الذي وقع العقود وتولى المهمة رسميا.

طالب حسام البدري، مدرب نادي وفاق سطيف الجزائري، إدارة النادي بدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت “كورة 365” أن البدري يخطط لتجنيد خدمات ثنائي الأهلي، الجناح لويس ميكسوني والظهير محمود وحيد، وتضمينهما للوفاق.

وستتشاور إدارة وفاق سطيف خلال الساعات القليلة المقبلة مع مسئولي النادي الأهلي حول إمكانية الحصول على خدمات وحيد ومشيوني على سبيل الإعارة.

ميشيسوني ووحيد ليسا في التشكيلة الأساسية ليقرب الثنائي الأهلي من وفاق سطيف.

من رحل عن صفوف الأهلي نهاية الموسم

ثنائي الأهلي محمود وحيد ولويس ميشيسوني يتصدران قائمة أولئك الذين سيغادرون النادي هذا الصيف.

وتسعى لجنة التخطيط في النادي الأهلي بالاتفاق مع المدرب الجديد ريكاردو سواريز لإحداث ثورة وتجديد وإغاثة في صفوف الفريق.

وتدرس لجنة التخطيط رحيل أكثر من لاعب من الأهلي بينهم ميكيسوني ومحمود وحيد وكذلك بيرسي تاو ومحمد هاني.

البدري يوقع عقود تدريب مع الوفاق

وقع حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري، اليوم الأربعاء، عقود مدرب وفاق سطيف الجزائري.

اختتم وفاق سطيف الجزائري توأمة مع الأهلي بعد أن التقى الفريقان في نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الوفاق 4-0 في القاهرة، منهيا التعادل 2-2 مع الجزائر، في نصف نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري السبت المقبل أمام بيراميدز في مواجهة طال انتظارها.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي يوم 30 يونيو بالقاهرة الساعة 900 مساء السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري بينما يدخل بيراميدز المباراة ويحتل المركز الثاني.

ستقوم قناة On Time Sports 1 ببث المباراة حصريًا على شاشتك، مع تعليق أيمن الكاشف.

ويذكر أن الأهلي فاز بنتيجة 3-0 في مباراة الجولة الأولى على حساب بيراميدز التي أقيمت على استاد السلام وي الأهلي.