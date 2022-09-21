ثنائي الأهلي.. يقود التشكيل الأفضل بالجولة الخامسة من دوري يلو

أعلن الحساب الرسمي للدوري الأصفر أفضل تشكيل للدور الخامس من دوري الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-2023.

وشهدت الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي اكتساح الأهلي لفريق أحد، بفوزه 3-0، وفوز فريق الرياض على نجران (3-2)، وانتصار القيصومة على الشعلة بهدف حر. وفاز الجبلين على الأخدود (2-0).

انتهت 5 مباريات بالتعادل، حيث تمكن فريق العروبة من فرض تعادل على العين صاحب الأرض، وتعادل الحزم مع الخلود بهدف لكل فريق، وسقط الفِيْصلي. وفِيْ التعادل مع الساحل (1-1)، تعادل العربي أيضا بدون أهداف مع جدة، والقادسية مع هاجر بهدف لكل منهما.

يشار إلَّى أن تشكيل الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي شهد حضور ثنائي الأهلي زياد الجهني وعلي الأسمري وثنائي الفِيْصلي محمد أبو الشامات وروسي بيريرا والاثنين. الخنازير. الثنائي محمد الواكد وكارلوس دي مورا.

وجاء تشكيل أفضل 11 لاعبا فِيْ المباريات التي أقيمت خلال اليوم الخامس من الدوري الأصفر، بحسب الحساب الرسمي، على النحو التالي

حارس المرمى محمد الواكد

المدافعون فرحان العازمي، روبرتو دياز، فِيْليب مايا، صالح القميزي

لاعب الوسط زياد الجهني، علي الأسمري، محمد أبو الشامات، روسي بيريرا.

المهاجمون نيكولاس، كارلوس دي مورا

وفاز البرازيلي كارلوس دي مورا المحترف لفريق الجبلين بلقب لاعب الدور الخامس مقابل تسجيله هدفِيْن فِيْ شباك الأخاديد.