“ثنائي الاتحاد إلَّى الشباب”.. صفقة تبادلية وتنازل البلطان

خاطب مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقد اثنين من أبرز نجوم الاتحاد، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

هزت حركة الشباب الشارع الرياضي السعودي بسلسلة من الصفقات القوية هذا الصيف ؛ بالإضافة إلَّى توقيع المهاجم الإسباني الدولي سانتي مينا من سيلتا دي فِيْجو.

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تتفاوض إدارة ليث حالياً مع عدد كبير من اللاعبين المحليين. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، فِيْ الأيام الخمسة الأخيرة من ميركاتو.

* نادي ميركاتو للشباب هذا الصيف

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة “البلاد” أن زياد الصحافِيْ قلب دفاع نادي الاتحاد يقترب من الانتقال إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب.

وطالب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مجلس إدارة أنمار الهِيْلي بالتخلص من الصحفِيْ. إما عَنّْ طريق “القرض” أو البيع النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الصحفِيْ وافق على الانتقال إلَّى الحدث. يريد المشاركة بشكل رئيسي، قبل انطلاق مونديال 2022، فِيْ الدوحة، قطر.

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على الرغم من الاختلافات مع البلطان. ويمكن للنقابة الموافقة على بيع الصحفِيْ إلَّى الشباب مقابل الحارس الشاب زيد البواردي أو إسقاط قضية المدافع الدولي أحمد الشراحيلي.

وتقدم البلطان بشكوى ضد النقابة. يتهمه بالتفاوض مع الشراحيلي، خلال فترة العقد المحمية، مع نادي الشباب.

إلَّى جانب الصحفِيْ، أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفرج أن النجم العالمي الكبير فهد المولد يقترب من الانضمام إلَّى حركة الشباب، باتفاقية انتقال حر.

انتهى عقد المولد مع الاتحاد فِيْ يوليو 2022 ؛ بين اهتمام الهلال والنصر والشباب “بتوظيفه” ورغبة الهِيْلي فِيْ تجديد اللاعب.