ثنائي الاتحاد يقودان منتخب مصر للفوز أمام النيجر “وديا”

وتغلب المنتخب المصري لكرة القدم على النيجر 3-صفر فِيْ مباراة ودية بين الفريقين استعدادا لتصفِيْات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية “ساحل العاج 2023”.

وشهدت مباراة منتخب مصر تواجد ثنائي نادي الاتحاد أحمد حجازي وطارق حامد فِيْ التشكيل الأساسي للفراعَنّْة، حيث أنهى حجازي المباراة بأكَمْلها، فِيْما رحل حامد فِيْ الشوط الثاني.

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افتتح محمد صلاح أهداف المنتخب المصري فِيْ المباراة فِيْ الدقيقة 43، بعد تلقيه الكرة ببراعة فِيْ منطقة الجزاء والانتهاء بقوة على يسار الحارس النيجيري.

وفِيْ الدقيقة 55 تمكن مصطفى محمد من تسجيل الهدف الثاني للفراعَنّْة بمفرده تماما مع الحارس لتمرير الكرة فوق الحارس.

واختتم نجم ليفربول محمد صلاح أهداف المنتخب المصري فِيْ المباراة، فِيْ الدقيقة 67، بضربة جزاء وضعت بقوة على يسار الحارس.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة ليبيريا، الثلاثاء المقبل، الساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فِيْ آخر تجربة ودية له، ضمن الأجندة الدولية لشهر سبتمبر.

يذكر أن البرتغالي روي فِيْتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر سيتولى التوجيه الفني للمنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة.

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