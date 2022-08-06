“ثنائي النصر إلَّى الهلال”.. هدية بن نافل للجماهِيْر فِيْ انتخابات 2023

“3 سنوات فقط فِيْ الرئاسة” .. يكفِيْ فهد بن نافل أن يدخل قلوب جماهِيْر الهلال ؛ بفضل الإنجازات الرياضية والاقتصادية العظيمة.

وفاز الهلال خلال هذه السنوات الثلاث بثلاثة ألقاب فِيْ الدوري المحترف ولقبين فِيْ دوري أبطال آسيا. بالإضافة إلَّى كأس الملك والسوبر السعودي.

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كَمْا وقع زعيم الهلالي فِيْ عهد إدارة بن نافل أكثر من 20 صفقة رعاية جديدة لإحياء خزينة النادي لملايين الريالات.

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هذه الإنجازات الرياضية والاقتصادية يمكن أن تساعد بن نافل. الفوز فِيْ انتخابات الهلال المقبلة المقرر إجراؤها صيف 2023.

فِيْ حال فوزه برئاسة الهلال “مرة أخرى”، سيسعى بن نافل إلَّى ضم نجوم كبار إلَّى فريق كرة القدم الأول. للتعويض عَنّْ الحرمان من العقود، الصيف المقبل، وميركاتو الشتاء المقبل “يناير 2023”.

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يعتبر الثنائي السابق والحالي لنادي النصر فراس البريكان وسامي الناجي على رأس أولويات رئيس نادي الهلال الشاب، بعد انتهاء عقوبة الحرمان من العقد.

البريكان سيكون متاحا ضد الهلال فِيْ صيف 2023. بسبب العلاقات الجيدة مع الفتح – النادي الحالي للاعب – وأيضاً بسبب رغبة فراس نفسه.

أما النجعي الذي يعتبر من أبرز المواهب السعودية الحالية. لن يكون متاحا قبل يناير 2024 بعد دخوله الفترة المجانية لعقده مع النصر، إذا نعم لم يجددها حتى ذلك الحين.