ثنائي النصر وابن الهلال إلى ألميريا.. وهذا “نيمار الصحراء”

ووصف الناقد الرياضي عبد الرحمن الزهراني خالد الغنام نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم المعار من نادي النصر بـ “نيمار الصحراء”.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لديه عقد طويل الأمد مع نادي النصر، حيث انضم إلى العلمي في شتاء 2022 قادمًا من القادسية، بعقد حتى عام 2025.

وكتب عبد الرحمن الزهراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “خالد الغنام النجم الأكثر مهارة وبلا منازع في كرة مغازلة فنون، ومشكلته زيادة الوزن واللامبالاة تجاه شكله الجسدي. وعمله خارج بيئة التدريب المعتادة والوقت، ولو فعل، لكان نيمار هو الصحراء “.

من جهته أشاد حسن الراهب لاعب النصر الأسبق بالثلاثي خالد الغنام وعبدالله رديف وعبد الإله العمري خلال تصريحات متلفزة على برنامج “ملعب اس بي سي”.

وقال حسن الراهب “هذه الأسماء قادرة على اللعب في الدوري الإسباني، خالد الغنام – عبد الله رديف لاعب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، ودستوره البدني قوي وعالي المستوى – وعبد الإله آل. – العمري جاهز للعب فور إخراجه من منطقة الجزاء.

وفي السياق ذاته، هنأ نجم النصر السابق تركي آل الشيخ وزير الترفيه ومالك نادي الميريا الأسباني، على تصنيف ناديه للدوري الإسباني ولعبه بين برشلونة العظيم وريال مدريد، عمالقة العالم. كرة القدم. .