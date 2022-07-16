ثنائي بيراميدز إلى الأهلي .. فرج عامر يواصل الجدل

واصل فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بالحديث عن صفقات الموسم الجديد في الدوري المصري، بتعليق بعنوان “هل يذهب ثنائي بيراميدز للأهلي”

وأكد فرج عامر أن هناك مفاوضات قوية مستمرة من قبل الأهلي لضم نجمين من بيراميدز.

هل سينضم نجم بيراميدز إلى الأهلي

وأوضح، عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك “حديث اللحظة هو مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل وأسامة جلال ثنائي بيراميدز”.

وأشار إلى أن المفاوضات لم تجر حتى الآن وأن الأمور لم تحسم بعد.

وتنتظر الجماهير التفاوض مع فابيو أبرو، بشأن العملية المحتملة للأهلي المهاجم الأنغولي لفريق الطائي السعودي، لتضمينه في التعاقدات هذا الصيف.

وقال فرج عامر الرئيس السابق لنادي سموحة إن نونو جوميز وكيل سواريس مدرب الأهلي هو من رشح الصفقة.

فابيو أربو يحتمل التعاقد مع الأهلي في الموسم الجديد

كما أشار عامر، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المهاجم الأنجولي فابيو أربو متميز للغاية، لكن به نواقص لخلق مشاكل وأزمات.

ويسعى الأهلي لاستعادة خطه الهجومي في الموسم الكروي الجديد، بتوصية من سواريس المدرب البرتغالي الذي خلف موسيماني في منصبه.

حقيقة تغيير موعد حزب الأهلي وبيراميدز

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد طالبت بتغيير موعد مباراة الأهلي وبيراميدز لتتزامن مع مباراة مصر وتونس في نصف نهائي البطولة.

وقال مصدر خاص بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ “كورة 365” إن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها الساعة التاسعة مساء اليوم.

ونفى المصدر احتمال تغيير موعد المباراة، مؤكدا أنها ستقام في موعدها.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

يتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريز مدرب الأهلي بتشكيلة تتكون من

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع.

عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي عفشة في الوسط.

أحمد عبد القادر وصلاح محسن وحسام حسن في هجوم.