ثنائي بيراميدز يعرض نفسه على الأهلي

أكدت تقارير صحفية أن ثنائي الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز عرضوا خدماتهم على النادي الأهلي، لدمجهم في الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير أن رمضان صبحي وأحمد فتحي ثنائي فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، أعربا عن رغبتهما في العودة للأهلي خلال الفترة المقبلة.

أعرب رمضان صبحي عن رغبته في الحصول على مجموعة جديدة من الخبرة ورفض الاستمرار مع النادي الأهلي حيث انتقل عبر صفوف بيراميدز في انتقالات صيف 2022.

من ناحية أخرى، انتقل أحمد فتحي إلى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز صيف 2022، بعد أن رفض تجديد عقده.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في الجولة 16 من كأس مصر، غدا الأحد.