ثنائي مغربي جديد على أعتاب الزمالك في الصيف

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، عن وجود ثنائي مغربي جديد دخل دائرة مصالح نادي الزمالك، تمهيدا لتولي خدماتهم في صفقات الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الدوري. الموسم القادم.

وأكدت تقارير أن الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الثنائي المغربي ياسين البحيري نجم وسط فريق مولودية وجدة، ومهدي مبارك نجم الفاتح الرباطي، في الصيف المقبل. سوق.

وتم تقديم الثنائي المغربي إلى المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، تمهيدا لتوقيعهما في بداية الموسم الجديد.

أراد أمير مرتضى منصور التواصل مع وكلاء اللاعبين لمعرفة مطالبهم بالموافقة على ارتداء القميص الأبيض الموسم المقبل.

الزمالك يقرر تجديد عقد الثنائي

من جهة أخرى، أكد الإعلامي إسلام صادق، اليوم، في تصريحات متلفزة، أن إدارة الزمالك قررت إلى حد كبير تجديد عقد الثنائي محمد أشرف رقة وعمر السعيد للاعبي الفارس الأبيض خلال الأيام المقبلة.

وأكد صادق في تصريحاته أن تجديد عقد الثنائي جاء بسبب تألقهما في المباريات الأخيرة لهذا الموسم وتقديمهما لمستوى فني جيد مع كاستيلو بلانكو.

وأضاف إسلام صادق في تصريحاته أن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا طلب استمرار رقة وعمر السعيد مع الزمالك وتجديد عقدهما في الفترة المقبلة.