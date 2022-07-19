ثنائي منتخب مصر المحترف على رادار الزمالك

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن الثنائي المصري مرشح للالتحاق بصفوف الزمالك أثناء التعاقدات الصيف المقبل.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة إدارة الزمالك تركز على اللاعبين المصريين الشباب والمحترفين في أوروبا على غرار صفقة أحمد سيد زيزو.

وتابع “المنتخب المصري مرشح للزمالك وهم بلال مظهر عبد الرحمن محترف الدوري اليوناني وكريم حافظ.

وتابع “إدارة الزمالك طلبت من وكلاء اللاعبين البحث عن محترفين في أوروبا لمحاولة الوصول إلى أفضل العناصر، من أجل تحقيق المزيد من الربح، إما عن طريق تقليص ميزانية الصفقات أو من خلال الانضمام إلى اللاعبين الشباب وتسويقهم. . في المستقبل.

وختم “قرر مديرو الزمالك عدم الإعلان عن أي اتفاق جديد إلا بعد نهاية الموسم الحالي، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

الزمالك يستعد لمواجهة غريمه اللدود الأهلي في نهائي كأس مصر الأخير.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة.