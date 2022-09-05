“ثورة الأهلي” تهدد بالدخول إلَّى نفق مظلم جديد.. كواليس نارية

يشهد النادي الأهلي، فِيْ الآونة الأخيرة، عرضا شاملا فِيْ جميع أنحاء النادي لتصحيح المسار، إثر قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة ماجد النفِيْعي، وتكليف مؤقت. مجلس برئاسة وليد معاذ، لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإجراء انتخابات الأهلي.

تطمح إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، إلَّى تصحيح مسار الفريق الكروي الأول، بعد هبوطه للدوري الأصفر من الدرجة الأولى، موسم 2022-2023، وتعثره فِيْ أول يومين.، بالتعادل مع القيصومة بهدف لنفسه، ثم خسر أمام الأخدود بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ رحلة العودة لدوري المحترفِيْن.

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وظائف جديدة فِيْ الأهلي

حدث تغيير المراكز فِيْ النادي الأهلي على النحو التالي

– رئيس المجلس وليد بن عبد الرزاق معاذ.

– أعضاء مجلس الإدارة تيسير بن جابر الجاسم، محمد بن عبدالله القنب، طارق بن عبدالله خليفة، سعود بن أسعد رحيمي، خالد بن محمد السريحي.

تعيين يوسف عَنّْبر مستشارا فنيا ضمن الفريق الاستشاري بقيادة البلجيكي جان فان وينكل.

تعيين فِيْصل زيد مديراً للمركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي، ونايف القاضي مديراً تنفِيْذياً لكرة القدم.

استقدام مكتب جيان باولو مونتينيري لتقديم المشورة القانونية الرياضية، وانضمام كامل الموسى للهِيْئة الإدارية لفريق كرة القدم.

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تطورات نارية فِيْ ميركاتو الاهلي

أبرم المجلس الأهلي السابق برئاسة ماجد النفِيْعي سلسلة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، حيث تعاقد مع التونسي يوسف العبدلي (مهاجم) والجامايكي لويس جرابان (مهاجم) والبرازيلي رينان ريبيرو (حارس المرمى) وإبراهِيْم. الزبيدي (الظهِيْر الأيسر) والأرجنتيني ليساندرو. الزغري هُو “ظهِيْر أيمن”، فِيْ حين أن نايف كريري “ظهِيْر أيمن” تم إحضاره كأول صفقة مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة وليد معاذ.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” أن إدارة الأهلي تسعى للتوصل إلَّى اتفاق نهائي مع الثلاثي الأجنبي (يوسف العبدلي، رينان ريبيرو، فرانك كوم)، لإنهاء عقودهم المهنية. غير راض عَنّْ مستواك الفني.

تهدف إدارة الأهلي إلَّى التوقيع مع صفقات خارجية جديدة، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدرجة الأولى الصفراء الخميس المقبل.

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة المدينة عَنّْ إرادة إدارة الأهلي الاستغناء عَنّْ الأرجنتيني ليساندرو الزوغاراي ودي ريبيرو وفرانك كوم.

تتجه إدارة الأهلي نحو التعاقد مع لاعب الفِيْصلي الهُولندي السابق هشام فايق واستعارة عبد الفتاح عسيري من النصر.

ثورة أم نفق مظلم

فِيْ حال استغني الأهلي عَنّْ الرباعية يوسف العبدلي ورينان ريبيرو وفرانك كوم وليزاندرو الزوغاري فسيكون مجلس الأهلي فِيْ أزمة، إذا لم يتم الاتفاق مع الرباعية على تسوية اقتصادية، أو عدم سداد مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن 3 من المرشحين الأربعة المغادرين انتقلوا إلَّى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

عقد ريبيرو وليزاندرو وفرانك كوم مع الأهلي حتى يونيو 2023 ويوسف العبدلي حتى يونيو 2024.

التحدي المتوقع للأهلي أصبح إنهاء العلاقة التعاقدية التوافقية مع المرشحين لمغادرة قلعة الراقي، أو أن يسقط النادي فِيْ نفق مظلم جديد لدفع رسوم اللاعب.

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