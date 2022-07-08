ثورة البنزرتي تطيح بـ نجم الزمالك السابق و10 لاعبين خارج الرجاء

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء المغربي قرر الإفراج عن 11 لاعبا خلال الصيف، بعد الإعلان عن تولي فوزي البنزرتي إدارة الفريق.

وبحسب موقع le360 sport المغربي، فإن اللاعبين المستبعدين هم أنس الزنيتي، محسن متولي، حميد حداد (لاعب الزمالك الأسبق)، إلياس الحداد، الكونغولي كاديما كابينجو، فابريس نجوما، بدر بلالرود، عبد الجليل الجبيرة، زكريا آل- وردي، عمر العرجون وأخيراً محمد النهيري.

وأشار الموقع المغربي إلى أن عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء اتفق مع فوزي البنزرتي على تغيير 85٪ من طاقم الفريق بعد نتائج مخيبة للآمال خلال الموسم الماضي.

وخسر الرجاء لقب الدوري بثلاث نقاط من الوداد بطل الموسم الماضي وكأس العرش المغربي، حيث سقط أمام نفس المنافس بهدفين دون رد.

وبحسب الموقع المغربي، هناك بعض اللاعبين الذين انتهت عقودهم ولديهم عروض أخرى، مثل محسن متولي قائد الفريق، الذي تصادف مع المعيذر القطري، أنس الزينيتي، المقرب من العدالة السعودية. وزكريا الوردي صاحب عدة عروض خليجية.

ولم يحدد حميد حداد لاعب الزمالك السابق وجهه القادم حتى الآن بعد الاستغناء عن خدماته.