ثورة شاملة فِيْ الأهلي.. “تشكيل الإدارة وعَنّْبر مستشارا فنيا”

أعلن النادي الأهلي عَنّْ قرارات جديدة لمجلس الإدارة المكلف برئاسة وليد بن عبد الرزاق معاذ لإدارة النادي للفترة المقبلة لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد. . .

قررت وزارة الرياضة قبول استقالة ماجد النفِيْعي من رئاسة النادي الأهلي، مع حل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ.

جاء تشكيل مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي

رئيس المجلس وليد بن عبدالرزاق معاذ

أعضاء مجلس الإدارة تيسير بن جابر الجاسم، محمد بن عبدالله القنب، طارق بن عبدالله خليفة، سعود بن أسعد رحيمي، خالد بن محمد السريحي.

يوسف عَنّْبر المستشار الفني للأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا بتعيين يوسف عَنّْبر مستشارًا فنيًا فِيْ الفريق الاستشاري بقيادة البلجيكي جان فان وينكل، كَمْا تقرر أن يتولى إدارة الفريق ضد إيتيرنتي الإثنين المقبل، بمقر الملك. ملعب عبد الله .. من مدينة جدة الرياضية حتى الانتهاء من اجراءات التعاقد مع مدرب .. جديد للفريق.

فِيْصل زيد مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الأهلي

أصدر مجلس إدارة الأهلي قرارا بتعيين فِيْصل بن يحيى زيد مديرا للمركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب مجلس الإدارة عَنّْ أمله فِيْ أن ينجح المركز الإعلامي خلال الفترة المهمة المقبلة، وأن يكون المصدر الأول والموثوق لجماهِيْر وأنصار كيان الأهلي.

نايف القاضي المدير التنفِيْذي لكرة القدم

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا بتعيين نايف القاضي مديرا تنفِيْذيا لكرة القدم بالنادي، خلال المرحلة المقبلة.

عمل القاضي سابقًا كَمْدير للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا خلال كأس العالم 2017 ومدربًا للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا منذ عام 2022، كَمْا عمل أيضًا كَمْدير تنفِيْذي لكرة القدم فِيْ النادي الأهلي. فِيْ موسم 2022.

من جهته عبر نايف القاضي عَنّْ سعادته واعتزازه بثقة مجلس إدارة النادي الأهلي فِيْ تولي المهمة فِيْ هذه المرحلة المهمة فِيْ حياة كيان الأهلي، متمنياً له التوفِيْق فِيْ مساهمته فِيْ تحقيق. من آمال وتطلعات جماهِيْر الأهلي.

سيشهد موسم 2022-2023 مشاركة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم فِيْ مسابقة الدوري الأصفر لأول مرة، لأول مرة فِيْ تاريخه، بعد هبوطه من دوري المحترفِيْن، ليحتل المركز الخامس عشر وما قبل الأخير. موسم 2022-2022.

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