ثورة مرتقبة فِيْ الاتحاد.. “الحائلي يرحل والكشف عَنّْ بديله”

يبدو أن نادي الاتحاد على وشك الخضوع لـ “تغيير كبير” فِيْ مجلس الإدارة، قبل أيام فقط من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وتعرض الاتحاد لأزمات كبيرة فِيْ الأسابيع الماضية، من خسارة لقبين دوري المحترفِيْن وكأس الملك 2022-2022 إلَّى قرارات لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ قضية الفوز والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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قضية حمدالله. وأدى ذلك إلَّى استقالة مدير الاتحاد مشعل السعيد والرئيس التنفِيْذي لفريق كرة القدم حامد البلعاوي من منصبيهما.

* استقالة الهايلي والكشف عَنّْ بديل له

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى استعداد أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لتقديم استقالته.

وبحسب تلميحات المرسل عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أبدى أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، استعداده لهذا الخلاف.

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هذه التطورات السريعة. يأتي ذلك بعد أن دخل الحيلي فِيْ مواجهة عَنّْيفة مع جماهِيْر الاتحاد، غاضبة من عمل مجلس إدارتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف رئيس نادي الاتحاد مشجعي فريق كرة القدم الأول بـ “الدموع”، معتبراً أنهم سبب تدهُور مستوى جزء كبير من نجوم الكابتن.