جاء الفعل المضارع منصوباً في جملة ، تتميز اللغة العربية بوجود العديد من القواعد والتي تؤدي الة وضوح المعنى ، وهي من اللغات التي تشرح المعنى بشكل واضح ، ويعد الفعل المضارع من القواعد في الغة العربية والتي يتم إنشاء الجمل بإستخدامه ، ويأتي ذلك لأن الفعل المضارع في اللغة العربية هو أحد الأفعال التي لها قواعدها النحوية الخاصة ، تابعوا معنا .

تعريف المضارع

الفعل المضارع في اللغة العربية هو الفعل الدال على الحدث الحالي، بحيث يعبر المتحدث عن المضارع من خلاله. مختلف، ومثال زمن المضارع “سعاد تتكلم العربية، هند تساعد والدها”.

جاء الفعل المضارع في جملة

يأتي فعل المضارع في اللغة العربية في عدة حالات مختلفة، حيث يثبت إذا سبقه مجموعة من الحروف العربية، والتي تتمثل بعبارة “لن ولن كي” وعدد آخر من حروف النصب. الإجابة على السؤال المطروح والجملة الصحيحة من الخيارات المتاحة هي

الجواب المسلم يدعو ربه.

متى يكون زمن المضارع مؤشرا

يتم إنشاء الفعل المضارع إذا كان مسبوقًا بأحد أحرف النصب في اللغة العربية (لن، كي، إذن، حتى، منطق لام، ونكران الجميل، وتحقيق السببية). لن أغادر بلدي أبدًا، وأدرس لتحقيق النجاح “.

عرض حالات النصب المتوترة

ينطبق الفعل المضارع على الحالات التالية

ظهور الثقب إذا كان الفعل المضارع صحيحًا الآخر، “لن ألعب”.

احذف الحرف n إذا كان الفعل المضارع هو أحد الأفعال الخمسة “الكتابة”.

الفتحة المقدرة لحرف العلة إذا كان الفعل معيبًا بألف.

تظهر الفتحة على حرف العلة إذا كان الفعل المضارع معيبًا في waw أو ya.

جاء الفعل المضارع منصوباً في جملة ، من المعروف ان الفعل المضارع ياتي مرفةع في الغالب ، ويعد من الأفعال الدالة على الحدث القائم في الحال ، وبالاجابة على السؤال أعلاه يأتي الفعل المضار منصوب في حال أن سبقه أحد ادوات النصب والتي وضحناها خلال سطورنا اعلاه .