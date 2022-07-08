جابر جوخدار يعتذر من الجمهُور بعد تعرضه للاحتيال

اعتذر الفنان السوري جابر جوخدار لمتابعيه عَنّْ الاندفاع للإعلان عَنّْ فِيْلمه الجديد، عبر تقرير “الأستوري” على حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، حيث أبدى استعداده لدخول فِيْلم “Casting” أو نوع الاختبار والتدريب للعب الدور.

ونشر جوخدار الإعلان قبل تأكيد هُوية الشخص الذي تحدث معه عبر الهاتف، والذي ادعى أنه المخرج المصري المعروف محمد سامي.

وأشار جو خضر إلَّى أن المكالمة التي وردت على هاتفه كانت لشخص ينتحل شخصية المخرج سامي، لكنه لم يكتشفه أثناء المكالمة وهُو يقود سيارته وتفاجأ بسماع اسم محمد سامي. الأمر الذي شجعه على نشر الإعلان الخاص بالفِيْلم فورًا دون التأكد، تمامًا كَمْا طلب منه الشخص إعلانًا على الفور.

وأشار جوخدار إلَّى أن هذه الحادثة هِيْ عملية احتيال جديدة، حيث كتب “أريد أن أعتذر للجميع وأن أحذر أني هرعت وحمّلت إعلانًا يعتمد على اختيار الفِيْلم، قبل أن أتأكد من حَقيْقَة المتصل، الشخص الذي زعم أنه المخرج المصري محمد سامي وأنا عم. كان مدفوعًا ومصابًا بالشلل، وطلب مني على عجل تنزيل إعلان “. وخلص المنشور “على ما يبدو نوع جديد من النصب”.

جاء اعتذار جوخدار فِيْ سياق نشره مؤخرًا إعلانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة فِيْ الدور الرائد فِيْ فِيْلم مصري، للمخرج محمد سامي، مما تسبب فِيْ تفاعل متابعي الفنانة مع الموضوع، متمنين المزيد. . النجاح والنجاح فِيْ حياتك النهائية. قام جوخدار بحذف التدوينة بعد فترة، ثم كشف السبب.

وفِيْ سياق مختلف، أعلن جوخدار مؤخرًا دخوله القفص المذهَّب بالزواج المفاجئ من الشابة نانسي غوكا.

ونشر، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له مع زوجته ظهرت فِيْه بفستان زفاف، وامتلأت الصورة بتعليقات ومباركة جمهُور الفنانة ومعجبيه له ولزوجته. أتمنى لك حياة سعيدة.