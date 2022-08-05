جارالله الحميد أحد رواد القصة القصيرة في ذمة الله

دمر المجتمع الثقافي بوفاة الكاتب والشاعر الجارالله يوسف عبد العزيز الحامد، الذي يعتبر من رواد القصة القصيرة في الوطن العربي. وتوفي جارالله الحامد الليلة الماضية بحائل عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

رحيل الأب الروحي

ونعى المثقفون والمغنون الكاتب الذي وصفه كثيرون بـ «العراب والساحر في أشعاره وقصصه». وقال الشاعر سانيتان المطيري ذهب الأب الروحي .. ذهب الساحر الجميل والشاعر .. الحاضر الغائب والحاضر الغائب.

وأضاف المطيري مستذكرا بعض أعماله “ستبقى في القلب والذاكرة كأول وجوه كثيرة رغم كل” أحزان العشب البري “! الله يرحم روحه ويغفر له رحمه الله.

مات بهدوء

وأعرب الصحفي صالح الفهيد السعيد عن أسفه قائلاً “لقد فقد الوطن اليوم أحد أهم رواد القصة القصيرة في الوطن العربي الكاتب جارالله الحامد، وأحد أهم رواد القصص القصيرة في العالم العربي. بعد معاناة طويلة مع المرض … مات دون أن يودع أحداً. مات في صمت وهو يعاني من غرابته ومعاناته، وداعا يا أبو تغريد بعد أن حضرت غيابك المؤلم، ولم يبق لنا إلا البكاء والحزن. يا حزن عشب بري.

فيما قال الروائي يوسف المحيميد ذهب الساحر السعودي الراوي ؛ هو الذي نما بين أصابعه (أوجاع عشبة برية)، الرجل اللطيف وسرد الحكايات اللافت للنظر، صاحب (وجوه كثيرة، أولها مريم). رحم الله جار الله المبارك. من رفع التاريخ على المستوى العربي من معطفه “.

رثاء نفسه

فيما نشر الكاتب أحمد السماري جزءًا مما كتبه الكاتب الراحل قائلًا “جارالله الحامد يندب قبل وفاته يا صديقي ارحل، الموت قريب، فاصمت … وتوقف عن اللوم. . أولئك الذين رغبوا في ذلك … وإذا كان هناك خلاص في الموت، فهو … حسنًا، نعم، من لا يخاف من يخاف.

وخضير الشريحي الصحفي جارالله الحامد عبر عن أسفه قائلاً “في عام 1428 الموافق 23 ذي الحجة رثاء جارالله الحامد بقصيدة عن اقتراب قصيدة ابن الريب. ولا تموت بدون شاهدين “.