جارسيا فِيْ “مأزق” بعد تأكد غياب ثنائي النصر عَنّْ لقاء التعاون

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأحد، عَنّْ حالة من الذعر وسط جماهِيْر نادي النصر، قبل المباراة المرتقبة أمام فريق التعاون، فِيْ دوري روشان السعودي.

وسيدعى الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره التعاون، الساعة 700 مساء السبت المقبل، بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، فِيْ إطار الجولة الثانية من روشان السعودي. الدوري. .

ذكرت صحيفة “الرياضية”، أن المدرب الفرنسي رودي غارسيا تعرض صباح اليوم الأحد لخوف مدوي بإصابة لاعبين من قوة الفريق الأساسية أمام التعاون.

ولفتت الصحيفة إلَّى إصابة المدافع علي لقمي بإصابة فِيْ أوتار الركبة، فِيْما تأكد غياب الظهِيْر الأيمن سلطان الغنام عَنّْ لقاء التعاون.

يشار إلَّى أن فريق النصر حقق فوزا صعبا على الوحدة بنتيجة 1-0 فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي.، للموسم الرياضي 2022-2023.

وفاز النصر بالنقاط الثلاث الأولى من مسيرته فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد نادي الوحدة الصاعد حديثا بدون نقاط.