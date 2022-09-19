جارسيا فِيْ مأزق قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ مَوعِد عودة ثلاثة انتصارات خارجية، الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والكاميروني فِيْنسينت أبو بكر، والجناح الإيفواري جيسلان كونان.

وانضم أوسبينا وأبو بكر وكونان إلَّى منتخباتهم الوطنية خلال فترة التعليق الحالية، والتي تأتي فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

مع اقتراب نهائيات كأس العالم، التي تقام فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022، سيكون للفرق الوطنية نافذة واحدة فقط للعب مبارياتهم التجريبية، الفترة الحالية، والتي تنتهِيْ فِيْ نهاية هذا الشهر.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن عودة ثلاثي النصر، أوسبينا، وكونان، وأبو بكر، ستكون فِيْ 29 سبتمبر من العام الجاري، قبل ثلاثة أيام من بطولة الاتحاد الكلاسيكية.

يستضيف الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة من موسم دوري روشان السعودي 2022-2023.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.