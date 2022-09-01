جارسيا فِيْ ورطة.. تأكد غياب رباعي النصر أمام التعاون بدوري روشن

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء الخميس، غياب رباعي النصر عَنّْ مباراة التعاون المقبلة ضمن منافسات دوري روشان فِيْ السعودية.

سيواجه الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره التعاون، السبت المقبل 3 سبتمبر، على استاد مدينة الملك عبد الله، فِيْ إطار اليوم الثاني من الدوري السعودي للمحترفِيْن موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة المونديال ضد السكري القصيم الساعة 900 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وبحسب الصحفِيْ المقرب من نادي النصر عبد العزيز العصيمي، تأكد غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والظهِيْر الأيمن سلطان الغنام.

يشار إلَّى أن النصر فاز بأول مباراة له فِيْ مسابقة الدوري، على الوحدة، بهدف بدون ركلة جزاء، سجله النجم الكاميروني الكبير فنسنت أبو بكر.

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