جارسيا مستعد لإذلال الهلال في الديربي.. “تاريخ حافل بالانتصارات”

تاريخ النشر 06/26/2022

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كشفت تقارير صحفية، عن مشاهد جديدة حول توقيع إدارة نادي النصر للنادي مع المدرب رودي جارسيا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتمكنت إدارة نادي النصر من التعاقد مع رودي جارسيا، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024، حيث يتقاضى جارسيا ومساعدوه بالجهاز التدريبي راتباً يقدر بنحو 5.8 مليون يورو سنوياً.

ومن المتوقع أن يدلي جارسيا ببيان قوي في ديربي الرياض، المباراة التي لن يقبل فيها المشجعون الفائزون أبدًا بالخسارة أمام منافسهم التقليدي ومنافسهم الهلال.

جارسيا مستعد لإذلال الهلال في الديربي … “تاريخ مليء بالانتصارات”

يتابع سعودي سبورت أبرز أحداث رودي جارسيا في ديربيات مختلفة، خلال قيادته لأشهر الأندية الأوروبية في إيطاليا وفرنسا.

1 أولمبيك ليون

أول ديربي لغارسيا مع ليون، نتيجته ضد منافسين تقليديين من منطقة الرون، ضد سانت إتيان، حيث فاز 2-0، خلال موسم 2022/2022.

عاد الفرنسي للعب في الديربي الموسم التالي، بفوزه (2-1)، بينما تغلب على خمسة في مباراة الإياب على ملعب سانت إتيان.

2- روما

بدأ الفرنسي مسيرته الكروية في روما، بفوزه في اختباره الرابع كمدرب، أمام لاتسيو في ديربي العاصمة، بنتيجة (2-0)، خلال موسم 2013/2014، بينما تعادل في إياب الدوري السلبي. .

في موسم 2014/2015، تعادل روما 2-2 مع لاتسيو في الدوري الإيطالي، بينما تألق في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

في الموسم التالي، فازوا على لاتسيو 2-0 في ذهاب الدوري، بينما غادروا قبل مباراة الإياب.

3- مرسيليا

في بداية مسيرته مع مارسيليا، تحطم غارسيا في الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان، لتعادل معهم بدون أهداف.

خسر جارسيا خمسة مقابل هدف واحد في إياب دوري 2016/2017.

تعادل الفرنسي 2-2 في ذهاب موسم 2017/20 الدوري الثامن، بينما خسر في مباراة الإياب بثلاثية، كما علمه باريس سان جيرمان درساً في المباراة التالية لكأس فرنسا، مع نفس النتيجة

خسر جارسيا الكلاسيكو بثنائية نظيفة في الموسم التالي، وثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب الدوري.