جارسيا يأمر بضم ديانج لصفوف النصر السعودي

وجه الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، طلبًا إلى الإدارة العالمية برئاسة موصلي المعمر، لتعيين نجم الأهلي إليو ديانج.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر السعودي تقدمت بعرض رسمي للأول ديانغ لاعب وسط فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

رودي غارسيا يريد الحصول على خدمات ليو ديانغ، لدعم خط وسط المنتخب السعودي في الموسم الجديد.

وكان رودي جارسيا، المدرب الجديد للفريق الأول لنادي النصر السعودي، الذي تلقى اهتمامه قبل أيام قليلة، قد أمر بخروج 25 لاعبا من صفوف المونديال.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.