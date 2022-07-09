جارسيا يبدأ رحلة “تصفِيْة” النصر فِيْ الصيف

كل شيء يشير إلَّى أن المدرب الجديد لمدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا سيقوم بـ “تصفِيْة” عدد كبير من لاعبي الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويريد العالم خلق أجواء جيدة أمام المدرب الفرنسي بما يسمح للأخير بتحقيق نتائج جيدة تعيد العالم إلَّى منصة التتويج والبطولات خلال الموسم المقبل.

يبدأ غارسيا طريق “تصفِيْة” النصر فِيْ الصيف

بالنظر إلَّى هذه الأدلة والبيانات، حصل García على تقرير شامل لأكثر من 25 لاعبًا، انضموا مؤخرًا إلَّى قائمة الفريق الأول لتحديد مصيرهم عَنّْد الانضمام إلَّى ملعب Marbella، أو السماح للإدارة ببيعهم أو إقراضهم.

تركت إدارة الانتصار المدرب الفرنسي الجديد لحراس الرماية ليحددوا مصير هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن بعضهم لا يستحق اللعب للعالم، وبعضهم أثبت كفاءته، لكن فِيْ النهاية الأمر كذلك. يعود الأمر إلَّى المدرب الفرنسي الذي تم التعاقد معه قبل أيام قليلة.

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أعطى مسئولو النادي الضوء الأخضر لجارسيا لتقرير مصير هؤلاء اللاعبين بعد أن تلقى المدرب الجديد تقريراً فنياً مفصلاً من الكرواتي جوران فوسيفِيْتش المنسق الفني والمدير الرياضي المسؤول بالنادي، نحو 14 لاعباً شاباً، إلَّى جانب باسل السيالي. ونواف العصيمي وسلطان العَنّْزي وماجد قشيش وفواز المطيري وخمسة من الفريق الأول صعدوا إلَّى الفريق الأول الموسم الماضي.

كَمْا تضمن التقرير عودة اللاعبين من الإعارة بقيادة الحارس نواف العكيدي الحارس الذي تتزايد فرص بقائه مع الفريق الأول الموسم المقبل، ومحمد مران ووليد العَنّْزي وعبد الرحمن الشمري وعبد الرحمن الشمري. – شنار وخليل العبسي وأسامة البواردي.