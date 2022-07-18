جارسيا يتفق مع إدارة النصر على حسم مستقبل النجم الشاب ومشاريبوف

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موسالي المعمر، بالاتفاق مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، موقفه النهائي من الثنائي داري العَنّْزي والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

وذكرت صحيفة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن إدارة مصالي المعمر قررت استمرار الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف مع النصر.

وأوضح الإقتصادية أن مشاريبوف لم يتلق أي إخطار من إدارة النصر وجهاز الفريق الأول الذي لم يرغب فِيْ استمراره كلاعب محترف خلال الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن ينضم ماشاريبوف إلَّى ميدان الانتصار الأجنبي فِيْ إسبانيا، بعد حصوله على تأشيرة شنغن الأوروبية.

من ناحية أخرى توصلت إدارة داماك إلَّى اتفاق نهائي مع نظيره فِيْ النصر، لإدراج الظهِيْر الأيسر داري العَنّْزي، فِيْ صفقة انتقال مجانية لمدة عامين.

ويأتي قرار النصر بخروج العَنّْزي من وجهة نظر الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، بهدف تقليص عدد اللاعبين فِيْ الفريق سواء على سبيل الإعارة أو نقلهم قبل مغادرته إلَّى إسبانيا، من أجل وضوح الرؤية الفنية.

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