جارسيا يحسم موقف “تاليسكا” من المشاركة مع النصر أمام مالاجا

كشفت تقارير صحفِيْة فِيْ الساعات الأولى من فجر الجمعة، آخر الأخبار من فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال تمركز الفريق فِيْ إسبانيا، قبل الموسم المقبل.

النصر يستعد للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ حيث استأجر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة فريق كرة القدم الأول.

بالإضافة إلَّى جارسيا، تمكنت الإدارة العالمية من التعاقد مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان، بالإضافة إلَّى لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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وأكدت صحيفة “الاقتصادية” أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر قرر دفع البرازيلي “تاليسكا” خلال المباراة الودية التي سيواجهها الفريق ضد نظيره الإسباني ملقة، الجمعة. .

وفِيْ السياق ذاته، يتوقع أن تشهد مباراة ملقة الظهُور الأول للبرازيلي لويس جوستافو، لاعب النصر الذي انضم مؤخرًا.

تغيب تاليسكا لمدة 8 أيام كاملة عَنّْ معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يشار إلَّى أن النصر يريد تعويض موسم الصفر فِيْ 2022-2022 الذي خسر فِيْه كل البطولات المحلية والأجنبية.