جارسيا يدرب النصر.. ماذا قالت صحف العالم عن وجهة الفرنسي القادمة

سلطت الصحف الرياضية العالمية، اليوم الأحد، الضوء على التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

كان المدير رودي جارسيا، 58 عامًا، في المنزل، بدون وظيفة، منذ إقالته من منصب مدير أولمبيك ليون في مايو 2022.

جارسيا يقود النصر، ماذا قالت الصحف العالمية عن وجهته التالية للفرنسي

وأوضحت الصحف العالمية في تقاريرها، نقلاً عن موقع “ميركاتو” الفرنسي، أن رودي جارسيا وقع رسميًا عقود تدريب فريق النصر الأول لكرة القدم، براتب سنوي يقدر بـ 5.6 مليون يورو، حتى صيف 2024.

وفي السطور التالية نستعرض لكم في “سعودي سبورت” تعليقات صحف العالم على وصول رودي جارسيا للنصر

وأكدت صحيفة “فوتميركاتو” الفرنسية أن “العاطل عن العمل” جارسيا حقق النصر، بعد عام من البحث عن ناد جديد، بانتصاره في المغامرة الجديدة، المدرب الأرجنتيني ميغيل أنجيل روسو، الذي توفي في 30 يونيو 2022.

– صحيفة “getfootballnewsfrance” الفرنسية عناوين الصحف أن غارسيا، بعد أن قاد ليون لإنجاز رائع في دوري أبطال أوروبا 2022، أقيل من منصبه، بعد فشله في التأهل لبطولة أوروبا 2022، سيقود النصر الثالث – تأهل في الدوري السعودي.

ركزت صحيفة “فوتسيجيلوروسا” الإيطالية، على حقيقة أن المدرب الإيطالي السابق، روما، على وشك العودة إلى عالم التدريب على كرة القدم، من خلال باب مفاجئ وهو النصر.

وأكدت صحيفة “ليبهوسين” الفرنسية أن رودي جارسيا وافق على تدريب نادي النصر صاحب بعض اللاعبين المتميزين، وعلى رأسهم حسب وصفه الكاميروني فنسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.