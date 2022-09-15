جارسيا “يطيح” بنجم النصر من التشكيل الأساسي

قرر الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، إقصاء أحد نجوم الفريق الكروي الأول من أول 11 مباراة ضد الباطن.

يحل النصر ضيفا على الفريق الأول لنادي الباطن لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

اقرأ أيضا

بـ “مساعدة النصر” .. ليفربول يخطف صفقة الهلال العالمية

اشتباك فِيْ الهلال .. الموافقة على انتقال كريستيانو رونالدو للفوز!

بعد عرض النصر .. البليحي يحرج الفرج ويهز الهلال بـ “قرار مفاجئ”

يحتل العالم المركز السابع مؤقتا فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

* خروج مادو من تشكيل النصر الرئيسي

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن جارسيا يقوم فقط بتغيير التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأخيرة ضد الباطن مساء الخميس.

وتغلب النصر على ضمك بهدفِيْن مقابل هدف فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

أنظر أيضا

“الفِيْفا” يقضي على الحمد الله .. قرارات مرتقبة فِيْ حال انتصار جدي

هل ينتقل سالم الدوسري إلَّى الشباب

الاتحاد يعد مفاجأة للنصر .. “عودة هذا اللاعب”!

وكشفت الصحيفة أن غارسيا سيثق بسلطان الغنام فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن، بعد تعافِيْه من الإصابة، بشرط أن يلعب عبد الإله العمري، ثاني قلب دفاع، إلَّى جانب الإسباني ألفارو. جونزاليس.

وأشار إلَّى أنه مع عودة الغنام للتدريبات الأساسية، سيتم حذف المدافع الدولي عبد الله مادو قائد فريق النصر الأول لنادي النصر من حسابات جارسيا مقابل الباطن.