جارسيا “يعاقب” تاليسكا.. تسريب مثير للجدل من داخل النصر

قرر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب نادي النصر، “معاقبة” البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول، لتأخره عَنّْ تركيز الإسباني “مريبة”.

تأخر تاليسكا، لمدة 8 أيام كاملة، فِيْ الالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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تأخر النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا عَنّْ المعسكر العالمي ؛ لعلاقته مع حفلاته، فِيْ بلده.

* فلترة “دردشة” رودي غارسيا مع تاليسكا

وفِيْ هذا السياق، سربت صحيفة الشبابية مقطع فِيْديو لغارسيا وتاليسكا، بعد انضمام الأخير إلَّى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

ظهر المدير الفني الفرنسي فِيْ المقطع. حول Talisca، يؤكد على الحاجة إلَّى التحدث معًا بإسهاب.

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خلال المحادثة التي دارت بينهما، أُجبر النجم البرازيلي رودي غارسيا على القيام بتدريبات فردية، بعيدًا عَنّْ زملائه فِيْ فريق النصر، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يشار إلَّى أن أندرسون تاليسكا انضم إلَّى فريق نادي النصر لكرة القدم، صيف 2022. وأحرز 22 هدفا وصنع 4 أخرى خلال 32 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.