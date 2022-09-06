جارسيا يفاجئ النصر.. 3 قرارات “رسمية” بعد 48 ساعة من فخ التعاون!

لا يزال المدرب الفرنسي رودي جارسيا غير راضٍ عَنّْ سقوط فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ فخ الهزيمة (1-0) أمام التعاون، فِيْ المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، السبت، ضمن المباراة الثانية. جولة … مسابقات دوري روشان السعودي.

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النصر، بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ضم 5 لاعبين إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، وهم عبد الرحمن غريب، البرازيلي لويس جوستافو، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، الإيفواري جيسلان كونان والإسباني ألفارو. غونزاليس، على أمل التنافس على جميع الألقاب فِيْ موسم 2023.

يفاجئ جارسيا بالنصر. 3 مفاجآت “رسمية” بعد 48 ساعة من فخ التعاون!

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” القرارات التي اتخذها المدرب الفرنسي رودي جارسيا فِيْ النصر بعد 48 ساعة من فخ التعاون، إضافة إلَّى ما قاله للاعبين، بحسب “الديبورتيس”. ”

كلمات الغضب وأشار جارسيا فِيْ حديثه لنجوم النصر، إلَّى أن كل فريق يمكن أن يخسر، لكن المهم هُو السرعة فِيْ تصحيح الموقف من خلال العودة إلَّى طريق الانتصارات، مضيفًا قبل لقاء داماك “لديك مهارات فنية كبيرة لم تظهر خلال الجولتين الأخيرتين “.

– قرار فني. أسند المدرب الفرنسي رودي جارسيا مهمة تنفِيْذ الركلات الحرة إلَّى البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث كان يتدرب، وكان اللاعب عائدا من الإيقاف للمشاركة فِيْ المباريات الفائزة.

استدعاء فريق الشباب فِيْ الدورات التدريبية الجماعية الأخيرة، استدعى جارسيا المهاجم فهد الزبيدي ولاعب الوسط محمد سالولي، للوقوف على مستواهما الفني، قبل استخدامهما فِيْ المباريات المقبلة.

يشار إلَّى أن النصر سيواجه ضمك فِيْ ثالث مبارياته فِيْ دوري “روشن” السعودي السبت المقبل.