جارسيا يفاجئ نجوم النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. قرار رسمي

فاجأ المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدير نادي النصر، نجوم الفريق الكروي الأول، قبل مواجهة الاتحاد، فِيْ الكلاسيك الرائع لكرة القدم السعودية.

يستضيف النصر فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

مفاجأة رودي جارسيا لنجوم نادي النصر

وبحسب الصحفِيْ الرياضي عبد العزيز العصيمي، أعطى جارسيا “الراحة” لنجوم فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، من تدريب جماعي.

وكشف العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن القرار يأتي بمناسبة العيد الوطني للسعودية.

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يذكر أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر عين رودي جارسيا هذا الصيف. إدارة الفريق الأول فِيْ الموسم الرياضي الحالي.