جارسيا ينهِيْ “أزمة الوديات” قبل لقاء الاتحاد بالحديد واليوم الكامل

ينتظر مشجعو الكرة السعودية المواجهة الكبيرة بين النصر والاتحاد فِيْ اليوم الخامس من دوري المحترفِيْن السعودي روشان بعد فترة التوقف الدولية.

مَوعِد مباراة النصر والاتحاد فِيْ دوري روشان

يستضيف ملعب مرسول بارك قمتي النصر والاتحاد فِيْ الجولة الخامسة من الدوري السعودي، يوم الأحد 2 أكتوبر.

تُذاع مباراة النصر والاتحاد فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر شبكة قنوات SSC التي تمتلك حقوق البث الحصرية للمسابقات الرياضية السعودية.

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خرج جارسيا من المتاعب فِيْ المباريات الودية

وتعرض المدرب الفرنسي، رودي جارسيا، مدرب النصر، لانتقادات من قبل وسائل الإعلام وبعض المشجعين لرفضه إقامة أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلَّى منح اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام بعد المباراة الأخيرة. لعب العالم فِيْ الدوري المحترف.

استطاع جارسيا إخماد ثورة الانتقادات الموجهة إليه بعد قراره العودة إلَّى التدريبات بدوام كامل للاعبي الفريق الأول، بدلاً من لعب المباريات الودية.

وأشارت صحيفة الوطن إلَّى أن جارسيا فرض تمرينًا صباحيًا على اللاعبين، ركز فِيْه على أداء التمارين البدنية فِيْ الصالة الرياضية واستخدام الأوزان الحديدية.

وتابع، عقد لاعبي النصر جلسة تدريبية بعد الظهر بمقر النادي، تم خلالها التركيز على الخطط الفنية والطريقة التي يريد جارسيا تنفِيْذها أمام الاتحاد فِيْ القمة المرتقبة.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط خلف الشباب والهلال ولكل منهما 12 نقطة.