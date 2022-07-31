جاريدو يحسم موقفه من قيادة منتخب مصر الأولمبي

قرر خوان كارلوس جاريدو موقعه النهائي على رأس المنتخب الأولمبي المصري خلفًا لشوقي غريب.

وشكر الاتحاد المصري لكرة القدم شوقي غريب المدرب السابق للمنتخب الأولمبي.

وأكد الصحفي مجدي عبد الغني، أمس، أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيعين البرازيلي روجيه روميكالي مدربًا للمنتخب الأولمبي المصري.

وأكد أن روجر روميكالي سيرافقه مساعدان ومخطط تنزيل، وسيصل الأربعاء المقبل لتوقيع العقود.

وقال جاريدو في بيان صحفي اليوم الأحد “فشلت مفاوضاته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قيادته لتدريب المنتخب الأولمبي المصري”.

وأشار إلى أنه لم يرغب في التحدث إلى وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، عندما كانت المفاوضات جارية، مؤكدًا أنها لم تكن ناجحة.

وشكر جاريدو الاتحاد المصري لكرة القدم على ترشيحه لإدارة المنتخب الأولمبي المصري، مبرزا حبه الكبير لمصر.