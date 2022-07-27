جازبروم الروسية تنفِيْ استلام توربين نورد ستريم 1 وتلقي باللوم على سيمنس إنريجي

هناك حالة من التوتر بين روسيا وأوروبا بسبب توريد خط نورد ستريم 1. فِيْ الوقت الذي قلصت فِيْه موسكو نقل الغاز إلَّى أوروبا بسبب عطل فِيْ التوربينات، تتهم القارة العجوز روسيا باستخدام الغاز كسلاح.

قال مسؤول كبير فِيْ شركة غازبروم يوم الأربعاء إن شركة الغاز الروسية العملاقة لا تزال تنتظر شركة سيمنز إنرجي لإعادة توربين إلَّى خط أنابيب نورد ستريم 1، وألقى باللائمة فِيْ التأخير على الشركة الألمانية.

من جهتها، قالت شركة سيمنز إنيرجي إن شركة غازبروم مسؤولة عَنّْ تقديم المستندات الجمركية المطلوبة لإعادة التوربين بعد أن خضع للصيانة فِيْ كندا، بحسب رويترز.

أشارت روسيا إلَّى مشاكل التوربينات كسبب لتقليل إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلَّى 20 ٪ فقط من طاقتها اعتبارًا من اليوم.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالابتزاز فِيْ مجال الطاقة، وهُو ما تنفِيْه موسكو، وسط خلاف بين الجانبين بشأن الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقال فِيْتالي ماركيلوف نائب الرئيس التنفِيْذي لشركة جازبروم لقناة روسية 24 التلفزيونية “كنا نعتمد على استلام محرك تم إصلاحه من شركة سيمنز (الطاقة) فِيْ مَوعِد أقصاه مايو لكن حتى اليوم لم نتسلم هذا المحرك”.

وأضاف أن التوربينات الأخرى بحاجة إلَّى إصلاح، لكن “سيمنز لا تقوم بالأعمال اللازمة لحل هذه المشاكل”.

كررت شركة Siemens Energy أن نقل التوربين يمكن أن يبدأ على الفور.

وأضافت أن “السلطات الألمانية زودت شركة سيمنز للطاقة بجميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينات إلَّى روسيا. وما ينقص هُو المستندات الجمركية للاستيراد إلَّى روسيا. ويتعين على شركة غازبروم كعميل تقديم هذه المستندات”.

رد فعل ألماني

ووصفت الحكومة الألمانية تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 بأنها لعبة من روسيا لإثبات قوتها.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم الأربعاء “ما زلنا لا نرى أسباب فنية (للتخفِيْض) كَمْا فِيْ السابق”.

وأضافت المتحدثة “ما نراه هنا هُو بالفعل استعراض للقوة ولن نتأثر بذلك”، مشيرة إلَّى أن التوربين، الذي خضع للصيانة فِيْ كندا، جاهز للتسليم إلَّى غازبروم حتى يمكن أن يكون. تستخدم.

وأوضحت المتحدثة أن بلادها لم تعد قادرة على الاعتماد على روسيا كَمْورد للغاز، وقالت إن الحكومة الألمانية أعدت العديد من الإجراءات من أجل تنويع البنية التحتية للطاقة وتقليل الاستهلاك، “ونحن نعمل باستمرار على إعداد إجراءات أخرى”.

انخفضت شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 20٪، وفقًا لبيانات المشغل الألماني جاسكاد، مما يزيد من خطر حدوث نقص فِيْ إمدادات الغاز هذا الشتاء فِيْ أوروبا.

وقالت الشركة المشغلة، جاسكاد، إن حوالي 17.3 جيجاواط / ساعة وصلت إلَّى ألمانيا من روسيا، مقارنة بمتوسط ​​29 جيجاوات / ساعة فِيْ الأيام الأخيرة.

زودت روسيا 40٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز حتى العام الماضي، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير، والعقوبات الغربية التي تلت ذلك ضد موسكو.

أزمة تيار نورد

وكشفت جاسكاد، التي تدير الشبكة على الأراضي الألمانية، أنه “منذ الساعة الثامنة صباحا، ينقل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 1.28 مليون متر مكعب فِيْ الساعة، أي حوالي 20٪ من السعة القصوى لخط أنابيب الغاز”.

أعلنت مجموعة إيني الإيطالية أن شركة غازبروم أبلغتها أن شحنات الغاز ستقتصر على 27 مليون متر مكعب اليوم الأربعاء مقابل 34 مليون “فِيْ الأيام الأخيرة”.

قبل الحرب فِيْ أوكرانيا، كان نورد ستريم يرسل حوالي 73 جيجاوات فِيْ الساعة لتزويد ألمانيا – التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي – بالإضافة إلَّى دول أوروبية أخرى عبر الخط الذي يمر تحت بحر البلطيق.

وانخفضت إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 40٪ عَنّْ المعدل الطبيعي بحلول منتصف يونيو.

توقف خط أنابيب نورد ستريم، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلَّى الاتحاد الأوروبي، لمدة 10 أيام بسبب الصيانة السنوية فِيْ 11 يوليو، واستؤنفت تدفقات الغاز منذ ذلك الحين.

خفضت شركة غازبروم الروسية العملاقة شحناتها اليومية عبر نورد ستريم إلَّى النصف يوم الأربعاء، مستشهدة بعملية صيانة التوربينات.

وقال متحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء إن خفض السرعة يرجع إلَّى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا. وقال “لو لم تكن هناك قيود لكان كل شيء سيحدث فِيْ الإطار الزمني المعتاد”. بحسب رويترز.

لكن الأوروبيين ينفون السبب الفني ويتهمون موسكو باستخدام الغاز كسلاح اقتصادي وسياسي.

فِيْ محاولة لمنع النقص هذا الشتاء، وافقت الدول الأعضاء الـ 27 فِيْ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطة تتطلب من كل دولة أن تفعل “كل ما هُو ممكن” لخفض استهلاكها من الغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة 15٪ على الأقل. مقارنة بمتوسط ​​السنوات. الخمسة الماضية خلال نفس الفترة.

تستعد ألمانيا لتعطل محتمل لإمدادات الغاز الروسي، والتي تعتمد عليها برلين إلَّى حد كبير، مع تزايد المخاوف من أن موسكو سوف تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي ضد الغرب.

يعد القطاع الصناعي الألماني، الذي يضم عمالقة مثل فولكس فاجن وسيمنز، أكبر مستهلك للغاز فِيْ البلاد، لكن نصف المنازل تعتمد أيضًا على الغاز للتدفئة.

تشمل الصناعات التي ستتأثر بنقص الغاز فِيْ ألمانيا صناعة السيارات والزجاج والحديد والصلب والسيراميك والأغذية والطباعة، من بين قطاعات أخرى. بحسب رويترز.

يعد قطاع الكيماويات الألماني أيضًا أحد أكبر مستهلكي الغاز فِيْ ألمانيا، ووفقًا لموديز، تستخدم BASF وحدها 4٪ من الغاز الألماني فِيْ موقع Ludwigshafen الخاص بها.

لكن خطط الطوارئ تنص على أنه يجب إعطاء الأولوية للمنازل، إلَّى جانب المستشفِيْات والخدمات الأساسية، إذا كان على الدولة ترشيد الاستخدام عَنّْدما يكون هناك نقص فِيْ تدفقات الغاز، وفقًا لمجلة فوربس.

وافقت الدول الأعضاء الـ 27 فِيْ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطة تنص على أن كل دولة ستفعل “كل ما هُو ممكن” لخفض استهلاكها من الغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة 15٪ على الأقل مقارنة بمتوسط ​​السنوات الخمس الماضية. خلال نفس الفترة. فِيْ محاولة لمنع النقص هذا الشتاء.

فرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات على روسيا لتثبيتها عَنّْ الأعمال العسكرية فِيْ أوكرانيا، وتضمنت الحزمة الأخيرة وقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكن الكتلة تريد استمرار الإمدادات فِيْ الوقت الحالي، بينما تعمل على تطوير مصادر بديلة. .

نورد ستريم 1، الذي يمتد من قاع بحر البلطيق إلَّى ألمانيا، كان فِيْ بؤرة التركيز منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير فِيْ ما تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

واتهم الغرب روسيا، أكبر مصدر للغاز فِيْ العالم وثاني أكبر مورد للنفط الخام، باستخدام إمداداتها من الطاقة كأداة للإكراه. ونفت روسيا هذه الاتهامات، قائلة إنها مورد موثوق للطاقة.

لكن فِيْ خطاب بتاريخ 14 يوليو / تموز، ذكرت شركة غازبروم أنها أعلنت بأثر رجعي القوة القاهرة على الإمدادات اعتبارًا من 14 يونيو، وهُو بند قانوني يعَنّْي أنها لا تستطيع ضمان توصيل الغاز بسبب ظروف استثنائية.