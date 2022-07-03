جالاتا سراي يحدد وجهة مصطفى محمد المقبلة.. تعرف عليها

اقترب الدولي المصري مصطفى محمد نجم غلطة سراي من مغادرة النادي التركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حصل مصطفى محمد على عدة عروض من بعض الأندية الأوروبية منها ريال مايوركا وكاديز الإسباني وكذلك ستاد رين وليل وريمس وتولوز الفرنسي.

أكدت تقارير صحفية تركية أن نادي غلطة سراي يقف في طريق انتقال مصطفى محمد إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في فرنسا، بسبب الخلاف حول التعويض المالي المقدم ليشمل اللاعب.

وتعتزم إدارة غلطة سراي الاتفاق على بيع مصطفى محمد لتولوز الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، والذي يعتبره أفضل عرض بين الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

عرض نادي تولوز الفرنسي 8 ملايين يورو للحصول على خدمات مصطفى محمد في السوق الصيفي الحالي.

ومن المتوقع أن يقرر نادي غلطة سراي بشكل نهائي الوجهة المقبلة لمصطفى محمد في الفترة المقبلة بعد أن قرر الاستغناء عن اللاعب.