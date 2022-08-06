جامعات عن بعد معتمدة في السعودية 2022 ، يعتبر ذلك السؤال من ضمن الأسئلة التي يتم البحث عنها من كل عام ، حيث هنالك العديد من الجامعات القوية والتي تحصل على الاعتماد من وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية ، مما يدفع بالطلاب الى الالتحاق بمثل تلك الجامعات كون ان الشهادة الخاصة بالجامعات المعتمدة تجعل الطالب يعمل في السوق المحلي بقوة .

التعليم عن بعد في السعودية

تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال توفير نظام التعليم عن بعد، وجاءت هذه الحاجة نتيجة لتزايد أعداد الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات، لذا فإن الحاجة لتوفير بديل يخفف الضغط على الجامعات السعودية، وأن هذه الحاجة جاءت تماشياً مع متطلبات العصر الحديث ومواكبة التطور الحاصل في المجال التعليمي الذي نشط دوره خلال أزمة كورونا.

هل التعلم عن بعد معترف به في المملكة العربية السعودية

تعترف المملكة العربية السعودية بالتعليم عن بعد، ويأتي هذا الاعتراف ضمن إطار محدود، حيث منحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية اعترافًا بالدراسة عن بعد لعدد من الجامعات المعترف بها من داخل وخارج المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى توفير عدد من التخصصات والبرامج المتاحة للحصول على الدرجة الأكاديمية لمن يرغب في الدراسة إلكترونيًا.

جامعات التعليم عن بعد المعتمدة في المملكة العربية السعودية 2022

يعد التعلم عن بعد من الأساليب الناجحة في إيصال المعلومات ويتناسب مع العصر الحالي الذي يحقق مستوى من التعليم المتبادل بين المعلم والطالب، حيث يتيح التعليم عن بعد دراسة العديد من التخصصات التي يريدها الطالب دون الحاجة إلى ذلك. في مقر الجامعة، ويمكن دراسة التخصص عن طريق الإنترنت بالصوت والصورة، حيث يحصل الطالب على تعليم تفاعلي وبخيارات عديدة. نرفق أدناه أهم الجامعات النائية المعتمدة في المملكة العربية السعودية لعام 2022 م

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تأسست جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عام 2010 م تماشياً مع متطلبات التعليم الرقمي، حيث عملت الجامعة على مواكبة التعليم الرقمي لتكون من أهم وأفضل جامعات التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية. فيما يلي نستعرض أهم التخصصات التي تقدمها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

علم الاجتماع.

الدراسات الإسلامية.

ادارة اعمال.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أهم الجامعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية وهي من الجامعات الرائدة في مجال التعليم المباشر والتعليم الرقمي. تقدم جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات التي تدرس في نظام التعليم عن بعد، من أهمها ما يلي

اللغة الإنجليزية.

قانون.

علوم الإدارة.

عربي.

نظم المعلومات الإدارية.

الإدارة العامة / المسار العام.

إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الجامعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تختص بدراسة العديد من التخصصات التي توفرها للطلاب للتعليم عن بعد، ومن أهم هذه التخصصات

كلية أصول الدين.

كلية الشريعة.

كلية اللغة العربية.

كلية الاقتصاد والعلوم الادارية.

الجامعة السعودية الالكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية هي إحدى الجامعات السعودية التي تمنح درجات علمية متوافقة مع سوق العمل السعودي. تهدف الجامعة إلى تخريج جيل قادر على النهوض بالجوانب العلمية والاقتصادية للبلاد، من أجل تحقيق هدفها النبيل الرقي بالتقدم والحضارة التي تليق بالمملكة العربية السعودية. تقدم الجامعة أكثر من مجال وتخصص نذكرها كالتالي

متخصص في إدارة الأعمال.

تخصص الصحة العامة.

تخصص المعلوماتية.

تخصص المالية.

تخصص اللغة الإنجليزية.

تخصص محاسبة.

تخصص التجارة الإلكترونية.

الجامعة العربية المفتوحة

الجامعة العربية المفتوحة هي من الجامعة العربية التي تأسست عام 200 م، حيث تم إنشاء فرع جديد في المملكة العربية السعودية عام 2003 م. تهدف الجامعة إلى توفير عدد من التخصصات من خلال تخصيص برامج التعليم عن بعد، حيث تهدف إلى توفير هذه البرامج ضمن المواد التعليمية المتاحة وبجودة تعليم عالية.

الجامعات البعيدة المعتمدة من خارج المملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من الجامعات التي تدرس التخصصات عن بعد. كما أن هناك العديد من الجامعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بالتدريس من خارج المملكة العربية السعودية. فيما يلي أهم هذه الجامعات

جامعة هارفرد

جامعة بوسطن

جامعة كاتالونيا المفتوحة

جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة

جامعة جنوب إفريقيا يونيكا

جامعة المملكة المتحدة المفتوحة

جامعة الفلبين المفتوحة

جامعة هولندا المفتوحة

جامعة هونج كونج المفتوحة

ماجستير معتمد في التعلم عن بعد في المملكة العربية السعودية

تعترف وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بدرجة الماجستير التي تصدرها عدد من الجامعات السعودية، بالإضافة إلى جامعات أخرى من خارج المملكة العربية السعودية سواء على المستوى العربي أو العالمي. يذكر فيما يلي تخصصات الماجستير المعتمدة عن بعد في المملكة العربية السعودية

الماجستير المعتمد في التعلم عن بعد في الجامعات السعودية

نستعرض من خلال أهم الجامعات التالية في المملكة العربية السعودية التي تسمح بالحصول على درجة الماجستير عن بعد والمعتمدة من وزارة التعليم السعودية

جامعة الملك فيصل.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك عبدالعزيز.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الجامعة السعودية الالكترونية.

درجة الماجستير عن طريق الجامعات الأجنبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

تدرس وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عددًا من الجامعات التي يمكنها الحصول على درجة الماجستير عن بُعد. فيما يلي أهم هذه الجامعات

كلية التعلم الإلكتروني بدبي.

جامعة برمنجهام في بريطانيا.

جامعة حمدان بن محمد الذكية.

جامعة زايد في أبو ظبي.

الجامعة الأمريكية بدبي.

جامعة بورتسموث في بريطانيا.

مزايا التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية

هناك الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية يرغبون في التقدم إلى جامعات التعليم عن بعد، لما تقدمه هذه الجامعات من مزايا. فيما يلي نستعرض أهم هذه المزايا

توفير الوقت والجهد من خلال إتاحة حضور المحاضرات من أي مكان بدلاً من حضور الجامعة.

وفر المال عن طريق تحقيق أقل تكلفة سواء من ناحية المواصلات أو مصاريف الجامعة الأخرى.

توفير تكاليف حجوزات السكن والمواصلات وغيرها.

يمكن للطالب إدارة وقته بشكل مناسب وفق نظام التعلم الإلكتروني.

يمكن للطالب الحصول على المؤهلات التي يريدها من أي جامعة وفي أي دولة.

تعرفنا عبر السطور السابقة من مقالنا هذا حول جامعات عن بعد معتمدة في السعودية 2022 ، و مزايا التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية ، و من تلك الجامعات المعتمدة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، جامعة الملك عبد العزيز ، والامام محمد بن سعود الإسلامية .