جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد1444، تعتبر جامعة ام القرى من اقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية، وتمت اتاحة التسجيل بها الكترونيا في الفترة الحالية، سواء في برنامج الدبلوم او البكالوريوس، ويتم التسجيل من خلال بوابة القبول الموحد 1444، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد1444، تابعونا.

جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد 1444

تعتبر بوابة القبول الموحد من احد اهم البوابات الالكترونية التي تمكن الطالب من خلال التسجيل الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية، ويتم التسجيل بها في برنامج البكالوريوس والدراسات العليا وايضا يقوم الطالب بالالتحاق بتخصصات الجامعة من خلال التسجيل عبر بوابة القبول الموحد 1444،ولن يكون هناك صعوبة في عملية التسجيل، ويجب الدخول الى صفحة جامعة ام القرى للتسجيل في الجامعة من خلال بوابة القبول الموحد ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والقبول في الجامعة.

التسجيل في جامعة أم القرى 1444

يمكن لجميع الطلاب التسجيل في جامعة ام القرى 1444، من خلال الدخول الموحد الى الجامعة، واختيار التخصص المناسب والكلية المناسبة مع معدل الطالب في الثانوية العامة من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة أم القرى من هنا.

قم باختيار بوابة القبول الموحد في جامعة أم القرى من هنا.

ثم اختر تسجيل الدخول.

ثم أدخل كلمة المرور في المكان المخصص.

ثم انقر على دخول.

شروط القبول في جامعة أم القرى

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عددا من الشروط التسجيل ومفاتيح القبول الخاصة في جامعة ام القرى، ويجب على الطلاب الملتحقين بالجامعة الالتزام بهذه الشروط التي حددتها الوزارة، ومن شروط القبول في جامعة أم القرى: