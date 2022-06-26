جامعة الأعمال والتكنولوجيا تزف 937 من خريجيها

احتفلت الجامعة التكنولوجية والتجارية اليوم بتخريج 937 طالباً وطالبة في تخصصات مختلفة تساهم بالمهارات البشرية المؤهلة في سوق العمل. بما يلبي تطلعات التنمية الحالية والمستقبلية، من خلال برامج مصممة خصيصًا لمواكبة رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد المحلي.

ربط الخريجين بسوق العمل

وأوضح رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، أن الخريجين ارتبطوا بسوق العمل منذ التحاقهم بمقاعد الدراسة، وتم تجهيزهم في جميع المجالات من خلال التعليم المعرفي. أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع المستجدات في العملية التعليمية في المملكة.

من جهته، أشار مدير الجامعة الدكتور أسامة جنادي إلى أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تركز على جودة التعليم والتطوير المستمر في ضوء تحقيقها منجزات عالمية، حيث تصنف الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة. الجامعات العالمية، مما يعكس مكانتها لتكون في مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

العلامات جامعة الأعمال والتكنولوجيا