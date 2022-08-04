جامعة الأميرة نورة الأحد الموعد النهائي لتأكيد القبول

أعلنت جامعة الأميرة نورة، الموعد النهائي لتأكيد القبول، مشيرة إلى أنه الأحد المقبل 7 أغسطس.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “نهنئ طلابنا على قبولهم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ونود تذكيرهم بأن آخر موعد لتأكيد القبول هو الأحد 9 محرم 1444”. الموافق 7 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرا.

القبول النهائي بجامعة جازان

و قبل؛ أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي للقبول للعام الدراسي 1444 هـ.

كما حثت الجامعة الطلاب المرشحين على استكمال إجراءات تأكيد القبول على وجه السرعة خلال الفترة الزمنية المحددة المنتهية يوم السبت 8/1/144، مشيرة إلى أن عدم تأكيد القبول يعني أن الطالب يفقد قبوله بالكلية. يسمح للجامعة بالتشاور والتأكيد من خلال نهاية لهذه الغاية.

جدول القبول بجامعة جازان

بدأت جامعة جازان في 24 يوليو الجاري استقبال طلبات التسجيل لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي القادم 1444 هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم عبر موقع كلية جامعة جازان.

معايير التمايز

وبينت أنه سيتم احتساب النسبة المئوية المؤهلة للسباقات على النحو التالي (30٪ CGPA، 30٪ اختبار كفاءة عام، 40٪ اختبار تحصيل)، وحساب النسبة المرجحة حسب المعادلة (40٪ CGPA، 60٪ كفاءة. test)، مع إبراز أن نتائج اختبارات القدرات والتحصيل للمتقدمين سيتم احتسابها تلقائيًا من خلال موقع الجامعة لمن تقدموا للقبول في الجامعة دون الحاجة إلى ة عميد القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق الجامعة. بوابة القبول الإلكترونية، ولن يتم النظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.