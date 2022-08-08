جامعة الأميرة نورة تطلق التسريع الأكاديمي للطالبات

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نظام التسريع الأكاديمي الذي صمم لطلبة الثانوية العامة المقبولين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عام 1444 هـ، بما يتناسب مع قدراتهم وتميزهم العلمي، ويتيح لهم ذلك. إكمال الدراسة الجامعية في فترة أقصر.

تفاصيل الطلب

يشتمل النظام على مسارين، الأول التسريع الأكاديمي للطالب لاجتياز السنة التأسيسية، وهو مصمم لطلبة الثانوية العامة المقبولين في جامعة الأميرة نورة من خلال التنسيب المباشر في التخصصات المطلوبة دون الالتحاق بالسنة التأسيسية المعتمدة. لهذا بعد اجتياز الاختبارات التخصصية بنجاح. بعد ذلك تقام مسابقة بين السيدات اللائي وافقن على الأماكن المتاحة حسب النسبة المركبة لسعة القبول والاستيعاب، وعلى الطالب بعد التنسيب المباشر استكمال باقي المقررات غير الخاضعة للتعجيل الأكاديمي.

سماح بالدخول

أما المسار الثاني فيتضمن تسريعًا جزئيًا، وهو مخصص للطلاب المقبولين في جامعة الأميرة نورة في تخصصات معينة، حيث يُعفى الطالب من دراسة بعض المقررات عند اجتيازهم اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة بنجاح.

الجدير بالذكر أنه يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لعميد القبول والتسجيل (اضغط هناللاطلاع على الشروط وكيفية التسجيل ومواعيد امتحانات المقرر وال التي يمكن للطالب دراستها والتحضير للامتحان إذا تم قبوله في الكليات والتخصصات المطابقة لرغبته.