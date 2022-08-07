جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج التسريع الأكاديمي

أعلنت جامعة الأميرة نورة عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي للقبول في العام الدراسي 1444 هـ.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “يعلن مكتب عميد الجامعة للقبول والتسجيل الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي للقبول بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لعام 1444 هـ”.

وأشار إلى نوعين من التسريع الأكاديمي التسريع الأكاديمي لاجتياز سنة الأساس، والتسريع الأكاديمي الجزئي.

تسريع أكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية

وأوضح أن التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة الأساسية تم تصميمه لطلبة الثانوية المقبولين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ووضعهم مباشرة في الوظائف التي يريدونها دون الالتحاق بالسنة الأساسية في الجامعة، وفق الضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أن ذلك يتم بعد اجتياز جميع الاختبارات المتخصصة للتحصيل العلمي بنجاح، ويستكمل الطالب بعد التنسيب المباشر باقي المقررات التي لا تخضع للتسريع الأكاديمي.

شروط التقديم في هذا النظام هي كالتالي

1. أن يتم قبول الطالبة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بإحدى طريقتين

• سنة تأسيس كليات الصحة

• سنة التأسيس لكلية الهندسة

2. حاصل على درجة مركبة لا تقل عن 89٪.

تسريع أكاديمي جزئي

تم تصميم هذا المسار لطلبة الثانوية العامة المقبولين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث تُعفى الطالبة من دراسة المقررات بنجاح، وذلك بعد اجتيازها الاختبارات المتخصصة للتحصيل العلمي لها.

تشمل شروط التقديم فيها ؛ يراقب

1. أن تقبل الطالبة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في إحدى الجامعات التالية

– كلية التمريض

– كلية العلوم

كلية علوم الحاسب والمعلومات

2. حاصل على درجة مركبة لا تقل عن 89٪.