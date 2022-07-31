جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معرض She Codes 2022

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن فتح باب التسجيل في المعرض الوطني لمشاريع الخريجين لطلبة البكالوريوس في تخصص الحوسبة والتكنولوجيا في كليات علوم الحاسب بالجامعات السعودية “شي كودز 2022” الذي يقام لمدة ثلاثة أيام (12-13). 14) أكتوبر 2022 م بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

اهداف معرض جامعة الاميرة نورة

يهدف المعرض إلى خلق بيئة تنافسية بين الجامعات السعودية. لرفع مستوى النتائج في تخصصات الكمبيوتر والتقنية، حيث سيصاحبها مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر ابتكارًا، وسيتم تنفيذ مهمة الحكم على المشاريع من قبل محكمين من مختلف الجامعات السعودية وقطاعات الأعمال ذات الصلة. المعلوماتية وتقنيات المعلومات والاتصالات.

يسعى المعرض إلى تبادل الخبرات بين الطالبات من مختلف جامعات المملكة والاستفادة من تجارب بعضهن البعض من خلال تقديم مشاريع تخرج إبداعية وابتكارات في علوم الكمبيوتر والتخصصات التقنية، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطالبات، وتكريس ثقافة. فرق العمل وتدعم روح المنافسة والإبداع والتميز بين الطلاب، بالإضافة إلى ربط الطلاب بسوق العمل ووكالات التوظيف والحاضنات ومسرعات الأعمال وإبراز مشاريع التخرج والابتكارات الإبداعية لدى الطلاب. متاح للمعرض حتى 21 أغسطس 2022 من خلال نهاية لهذه الغاية .