جامعة الأميرة نورة فتح باب القبول لغير السعوديات والقبائل النازحة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فتح باب التقديم للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية والقبائل النازحة للدراسة للعام الدراسي 1444 هـ.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب غير السعوديين من أمهات سعوديات التقديم من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول الإلكتروني نهاية لهذه الغاية وأشار إلى أن الخطوات كالتالي

يتم تقديم الطلب من خلال استكمال البيانات المطلوبة من خلال رابط التسجيل الإلكتروني. شروط القبول في نظام المنح الداخلية ( هنا ). يتم استلام طلبات القبول إلكترونيًا فقط من خلال رابط التسجيل. يبدأ التقديم يوم الأحد 7 أغسطس ويستمر حتى يوم الخميس 11 أغسطس.

شروط القبول بجامعة الأميرة نورة

كما وجه سلسلة من التحذيرات منها ما يلي

1. يمكنك الرجوع إلى دليل التخصص لمعرفة لغة الدراسة لكل تخصص (انقر هنا) 2. استبعاد أي طلب لا يستوفي الشروط والمستندات المطلوبة. خلال نفس المدة ستلغي جميع الطلبات التي تقدم لها. 4 تقديم طلب للقبول في الجامعة والموافقة الإلكترونية عليه لا يعني الموافقة النهائية، حيث يتم إخطار الطالب المقبول. 5 يتعهد مقدم الطلب بأن جميع البيانات والمستندات التي تم إدخالها في طلبه صحيحة، وإذا وجد عكس ذلك، يحق للجامعة استبعاد الطلب.

ضوابط القبول لغير السعوديين

يذكر أنه وفقًا لما نصت عليه لائحة ضوابط القبول لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية واهتمامها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1431/3/29 هـ ⦁ إذا انتهت فترة البرنامج الأصلية، فلا يمكن تمديدها لأكثر من نصفها. يشترط في طالب المنحة أن يكون لديه قواعد الإقامة في المملكة. – لا يحق لطالب المنحة الانتقال من جامعة إلى أخرى، والجامعة لها الحق في استثناءات من ذلك في الحالات التي تراها مناسبة. تقوم الجامعة بإبلاغ الجهات الرسمية المناظرة في المملكة بطلاب المبتعثين الذين تم قبولهم للتأجيل أو الاعتذار أو الانسحاب، وكذلك المبتعثين الذين توقفوا عن الدراسة لأي سبب من الأسباب، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.